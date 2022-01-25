"Нафтогаз" запустил новую акцию – как получить скидку на оплату коммуналки

Газоснабжающая компания "Нафтогаз" предлагает свои клиентам скидку на газ за участие в реферальной программе "Пригласи друга".
Об этом "Нафтогаз" сообщил на своей странице в Facebook, предложение действует с 20 января.
Как участвовать в программе?
Для того чтобы получить скидку на газ в размере 50 гривен нужно быть клиентом "Нафтогаза" и выполнить следующие шаги:
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- войти в личный кабинет сайте;
- зайти на страницу программы и ознакомиться с условиями;
- отправить уникальную ссылку для участия любому потенциальному клиенту.
"Основное условие – использование уникальной ссылки и потребления им 5 м3 газа", – говорится в сообщении.
В "Нафтогазе" отмечают, что количество новых клиентов, которых можно пригласить не ограничивается.
Сколько газа осталось в украинских ПХГ?
По последним данным 22 января, в украинских подземных хранилищах газа хранится 12,04 млрд. кубометров при том, что максимальная их емкость – 31 млрд. куб. м.
Это означает, что ПХГ заполнены только на 38,8% и их заполнение прекратилось еще с 4 октября, с того момента производится только отбор.
В то же время в "Нафтогазе" и правительстве уверяют – Украине хватит голубого топлива для стабильного прохождения остатка отопительного сезона.
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