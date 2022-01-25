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"Нафтогаз" запустив нову акцію – як отримати знижку на оплату комуналки

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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25 січня, 11:55
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Розповідаємо, скільки можна заощадити на оплаті тарифів за газ, якщо взяти участь у реферальній програмі "Нафтогазу"
Хто може отримати знижку 50 грн на газ
Хто може отримати знижку 50 грн на газ / Фото: Колаж: Сьогодні

Газопостачальна компанія "Нафтогаз" пропонує своїм клієнтам знижку на газ за участь у реферальній програмі "Запроси друга".

Про це "Нафтогаз" повідомив на своїй сторінці у Facebook, пропозиція діє з 20 січня.

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Як взяти участь у програмі?

Для того, щоб отримати знижку на газ у розмірі 50 гривень потрібно бути клієнтом "Нафтогазу" та виконати такі кроки:

  • увійти в особистий кабінет на сайті;
  • зайти на сторінку програми та ознайомитись з умовами;
  • надіслати унікальне посилання для участі будь-якому потенційному клієнту.

"Основна умова – використання унікального посилання та споживання ним 5 м3 газу", – йдеться у повідомленні.

У "Нафтогазі" зазначають, що кількість нових клієнтів, яких можна запросити не обмежується.

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Скільки газу залишилося в українських ПСГ?

За останніми даними 22 січня, в українських підземних сховищах газу зберігається 12,04 млрд. кубометрів при тому, що максимальна їх місткість -31 млрд. куб. м.

Це означає, що ПСГ заповнені лише на 38,8% і їх заповнення припинине ще з 4 жовтня, з того моменту відбувається лише відбір.

Натомість у "Нафтогазі" та уряді запевняють – Україні вистачить блакитного палива для стабільного проходження залишку опалювального сезону.

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"Сьогодні" також писали, що буде з українською ГТС у разі вторгнення РФ та розповідали, коли чекати кінця енергетичної кризи.

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