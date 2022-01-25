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Эффект сырьевых ножниц: что будет с курсом, ценами и тарифами в 2022 году

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко
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25 января, 15:28
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Рассказываем, почему 2022 год для Украины может оказаться сложнее прошлого и как ситуация на мировых рынках может обернуться против отечественной экономики
Эксперты рассказали об угрозах для украинской экономики
Эксперты рассказали об угрозах для украинской экономики / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Активизация российской армии около границ Украины сильно напугала иностранных инвесторов, которые бросились распродавать украинские ценные бумаги и облигации внутреннего займа. Из-за оттока валюты курс доллара в обменниках с начала года вырос почти на две гривни.

Как только геополитические риски уменьшатся, валютный рынок должен успокоиться. Эксперты говорят, что гривня начнет укрепляться сразу после того, как вероятность российской агрессии снизится. В то же время 2022 год для Украины может оказаться сложнее прошлого – ситуация на мировых рынках может обернуться против отечественной экономики.

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Цены и курс

В мире для борьбы с коронавирусом напечатали слишком много новых денег. Высокая инфляция в США стала большей проблемой, чем стимулирование ограниченной ковидом экономики. Приблизительно к такому выводу пришли руководители Федеральной резервной системы США (аналог нашего НБУ) и пообещали в ближайшее время ужесточить свою монетарную политику.

За этими громкими и не всегда понятными словами стоит одна цель – изъять с рынка часть свободных средств. Для этого будут повышать ставки по долговым бумагам США, это приведет к оттоку средств с фондового рынка и с рынков развивающихся стран, к которым относится и Украина.

Текущий выход иностранных инвесторов из украинских ценных бумаг тоже не полностью связан с угрозой военной агрессии, но и частично с ожиданием решения ФРС. А отток валюты будет давить на курс гривни, а это приведет к дальнейшему росту цен.

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"В США сейчас наблюдается самая высокая инфляция за последние 40 лет, – говорит аналитик TeleTrade Сергей Родлер. – Мало того, что Украина сейчас импортирует эту инфляцию из-за высокой роли американской валюты в международных расчетах, так в еще совокупности с ожидаемым ужесточением монетарной политики ФРС, появляются предпосылки к тому, что инвесторы теряют интерес к рисковым инструментам, в том числе в гривне".

Эксперт также обращает внимание на тот факт, что из-за новой волны распространения коронавирусного штамма "Омикрон" правительства разных стран вводят различные ограничения.

К чему это приводит:

  • к задержкам поставок;
  • срыву некоторых производственных цепочек;
  • как следствие, к новому витку роста цен на импортную продукцию.

Эффект сырьевых ножниц

Еще одной угрозой для украинской экономики может стать продолжающийся рост цен на энергоносители и снижение цен на продукцию украинского экспорта. Ведь ни для кого не секрет, что именно хорошая ценовая конъюнктура для украинской продукции на мировых рынках и позволила нашей экономике пройти кризис почти безболезненно.

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Во многом благодаря металлургии и горнорудной промышленности отечественная экономика в кризисный год упала всего на 4%. Для сравнения, во Франции падение составило 8,2%, в Италии – 8,9%.

Доходы от экспорта продукции ГМК составили 12,8 млрд долл., или 35% всего экспорта товаров из Украины. Сейчас же цены на железорудное сырье существенно снизились – в конце прошлого года цена тонны руды падала до отметок около 90 долларов, правда, сейчас повысилась до 120-130 долларов.

Такие ценовые колебания могут повлиять на украинскую валюту. Экономист Алексей Кущ вывел свою собственную теорию платежного баланса, которую называет "эффект сырьевых ножниц". Суть его простая – он сравнивает цену барреля нефти и тонны железной руды.

Нефть мы покупаем, а руду продаем. Если нефть дешевле руды, то все в порядке – в страну приходит больше валюты, чем уходит, в противном случае баланс валютной торговли нарушается и в Украине наблюдается дефицит валюты и, как следствие, – падение курса гривни.

Сейчас нефть взлетела до отметки 90 долларов и не исключено, что продолжит дорожать. Между тем у металлургов, которые существенно наполняют украинский бюджет, наоборот, может начаться черная полоса. Мало того, что с 1 января им повысили налоги, так и ценовая конъюнктура может продолжиться ухудшаться.

"Для украинских металлургов уровень безубыточности производства находится на отметке 80 долларов за тонну железной руды, – говорит главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко. – Сейчас цена 130 долларов за тонну, но консенсус-прогноз говорит, что она может упасть до 105-110 долларов за тонну в среднем за год".

Эксперт не исключает, что в какие-то периоды цены и вовсе могут опускаться до отметок 80-90 долларов за тонну. И это будет сложный период для украинских металлургов. А если учесть, что с 1 января ставки налогов для них выросли, то перспективы для отрасли в этом году не самые радужные.

"Я, конечно, не верю, что государство пойдет на снижение налогового бремени для металлургов или предоставления льгот, но было бы хорошо, если бы в этом году, как это банально ни прозвучит, отрасли просто не мешали работать", – говорит Андрей Тарасенко.

Как видите, этот год может оказаться не самым простым, даже если российская угроза отойдет на второй план. Поэтому планируйте свои финансовые расходы с учетом возможных курсовых колебаний, роста цен и рисков замедления восстановления экономики.

Также мы писали о том, как "Газпром" обостряет газовый кризис в ЕС, и рассказывали, что будет с курсом доллара в случае реального вторжения России в Украину.

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