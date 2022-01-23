Курс доллара стремится к 29. Покупать валюту, или уже поздно?

Мнения экспертов разошлись кардинально

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

На уходящей неделе доллар продолжил дорожать, причем так быстро, что продавцы валюты не успевали менять ценники. Что происходит – начался новый обвал гривни, которого не было с 2015 года, или все вернется на круги своя, и доллар подешевеет?

В чем причина столь значительного подорожания доллара, чего ждать к концу января и далее, рассказали эксперты "Сегодня".

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Это член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин и аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

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Что произошло с курсом за неделю

Курс доллара, остановивший свой рост на выходные, с понедельника начал расти, что называется, с места в карьер – по 20 копеек в день, дойдя до 28,54 грн/доллар в наличной продаже. Последний раз доллар стоил так дорого 14 месяцев назад, в ноябре 2020 года. Но со среды начался плавный откат – на пять копеек, затем еще на пять. К пятнице курс стабилизировался на 28,44 грн/доллар.

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Спрэд (разница между курсами покупки и продажи), постепенно сузился с 26 до 23 копеек, это давало надежду на то, что дальнейшего стремительного роста курса может и не быть.

Максимальный курс, по которому можно было сдать наличный доллар – 28,30 грн (на 35 коп. дороже, чем неделю назад), минимальный курс, по которому можно купить наличный доллар – также 28,30 грн (на 30 коп. дороже, чем неделю назад). Отметим, что такой высокий курс покупки наблюдается в пунктах обмена и банках, работающих на приобретение валюты. Заявленный низкий курс продажи, как правило, виртуальный, по такой цене в наличии долларов нет. Реальный курс продажи начинается с 28,40 грн/доллар, но при этом курс покупки не выше 28,20.

Нацбанк за неделю ослабил гривню на 50 копеек, при этом психологический рубеж 28 грн/доллар остался далеко позади – на пятницу было 28,32 грн/доллар. А в четверг – 28,40, то есть к выходным гривня укрепилась на 8 копеек. На понедельник, 24 января, регулятор сохранил курс 28,32 грн/доллар.

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Анализ ситуации на рынке

Эксперты говорят, что на курс доллара сейчас влияют противоположные факторы: одни толкают его вверх, другие замедляют это движение, но не могут надолго развернуть тренд в сторону удешевления.

"За доллар": рост спроса на валюту при невысоком ее предложении и панические настроения на рынке – выход инвесторов из украинских гривневых ценных бумаг, а также последний неудачный аукцион Минфина по их продаже.

"Против доллара": действия Нацбанка – повышение учетной ставки рефинансирования (процент, под который НБУ ссужает гривню комбанкам) и продажа им значительных объемов валюты на межбанковском рынке.

"Нацбанк в минувший четверг повысил учетную ставку с 9% до 10% и увеличил требования к комбанкам по резервированию средств на 2%, – анализирует Олег Пендзин. – Также регулятор продал на этой неделе свыше 400 млн долларов, дабы сбить ажиотажный спрос на валюту. Если бы не эти действия, курс мог бы взлететь выше 29 грн/доллар. Тем не менее, нерезиденты продолжают избавляться от украинских ОВГЗ, хотя доходность по ним выросла с 12% до 14% годовых. Все это серьезно давит на гривню".

Андрей Шевчишин уточнил, что портфель нерезидентов в ОВГЗ с начала года сократился более чем на 7,7 млрд грн (минус 7%). Эксперт ожидает, что отток сохранится.

"Последний аукцион по продаже ОВГЗ оказался провальным из-за низких ставок, предлагаемых Минфином, привлекли чуть более 4,1 млрд грн (неделю назад было еще меньше – 3,9 млрд грн), – говорит Андрей Шевчишин. – Нерезиденты по-прежнему обладают большими возможностями, дабы ускорить ослабление гривни. И напряженно следят за новостями и ходом переговоров США и РФ. Но даже если нерезиденты не проявят большой активности, рынок остается в заложниках растущего товарно-продуктового и энергетического импорта".

Александр Охрименко подсчитал: если морозы усилятся, о чем говорят прогнозы синоптиков, то Нафтогазу и газотрейдерам потребуется минимум 2 млрд куб. м газа для безопасного прохождения отопсезона.

"Это 1,8 млрд долларов, для рынка существенный объем", – акцентировал эксперт.

Чего ожидать на наступившей неделе

Прогнозы экспертов неутешительны: гривня продолжит девальвировать.

Наиболее пессимистичен Андрей Шевчишин.

"Стабилизация валютного рынка будет непродолжительной, девальвационные риски доминируют, – анализирует Андрей Шевчишин. – Рынок продолжает ожидать газовых закупок, и увеличение продуктового и товарного импорта. Откат курса будет рассматриваться как возможность для покупок валюты по выгодным ценам. Нерезиденты и локальные инвесторы после паузы могут вернуться на рынок. На следующей неделе ожидаем попытки доллара выйти в зону максимумов этого января – 28,65 грн/доллар. На февраль начинаем целиться на 29 грн/доллар".

С ним согласен и Максим Орыщак. Эксперт указал, что инвесторы пытаются угадать дальнейшие действия Федеральной резервной системы США (аналог центробанка), связанные с монетарной политикой. Речь идет, в частности, о повышении процентной ставки, что сделает доллар привлекательнее как инвестицию.

"Иными словами, присутствуют мощные фундаментальные факторы для дальнейшего ослабления гривни против доллара. Сейчас гривня чуть укрепилась, но уже в ближайшее время курс вернется к 28,60 грн за доллар", – уверен Максим Орыщак.

Александр Охрименко говорит, что восходящий тренд по доллару длительный, до окончания зимних холодов, когда не нужно будет тратить валюту на закупку газа. Но девальвировать гривне выше 29 грн/доллар не позволит Нацбанк за счет валютных интервенций.

Олег Пендзин связал курс гривни на наступающей неделе с результатами переговоров между США и РФ.

"Если бы началась грубая риторика – курс гривни обвалился бы еще больше, если бы объявили, что обо всем договорились – гривня начала бы укрепляться. Но опять прозвучали мало что значащие слова – значит курс сохранится на нынешнем уровне", – пояснил он.

Продавать или покупать валюту

Мнения экспертов разошлись. Андрей Шевчишин советует все же покупать валюту, но на откатах, по максимально низкому курсу.

Другие спикеры рекомендуют сейчас потратить излишки гривни на запланированные крупные покупки, продукты и промтовары длительного хранения. Это окажется выгоднее, так как инфляция в ближайшие месяцы заметно ускорится.