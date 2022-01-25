Ефект сировинних ножиць: що буде з курсом, цінами і тарифами 2022 року

Розповідаємо, чому 2022 рік для України може виявитися складнішим за минулий і як ситуація на світових ринках може обернутися проти вітчизняної економіки

Експерти розповіли про загрози для української економіки / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Активізація російської армії біля кордонів України сильно налякала іноземних інвесторів, які кинулися розпродавати українські цінні папери та облігації внутрішньої позики. Через відплив валюти курс долара в обмінниках із початку року зріс майже на дві гривні.

Щойно геополітичні ризики зменшаться, валютний ринок має заспокоїтися. Експерти кажуть, що гривня почне зміцнюватися відразу після того, як ймовірність російської агресії знизиться. Водночас 2022 рік для України може виявитися складнішим за минулий – ситуація на світових ринках може повернутись проти вітчизняної економіки.

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Ціни та курс

У світі для боротьби з коронавірусом надрукували надто багато нових грошей. Висока інфляція у США стала більшою проблемою, ніж стимулювання обмеженої ковідом економіки. Приблизно такого висновку дійшли керівники Федеральної резервної системи США (аналог нашого НБУ) і пообіцяли найближчим часом посилити свою монетарну політику.

За цими гучними і не завжди зрозумілими словами стоїть одна ціль – вилучити з ринку частину вільних коштів. Для цього підвищуватимуть ставки за борговими паперами США, це призведе до відтоку коштів з фондового ринку та з ринків країн, що розвиваються, до яких належить і Україна.

Поточний вихід іноземних інвесторів з українських цінних паперів теж не пов'язаний з загрозою військової агресії, а й частково з очікуванням рішення ФРС. А відтік валюти тисне на курс гривні, а це призведе до подальшого зростання цін.

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"У США зараз спостерігається найвища інфляція за останні 40 років, – каже аналітик TeleTrade Сергій Родлер. – Мало того, що Україна зараз імпортує цю інфляцію через високу роль американської валюти в міжнародних розрахунках, так ще в сукупності з очікуваним жорсткістю монетарної політики ФРС, з'являються передумови, що інвестори втрачають інтерес до ризикових інструментів, також і в гривні".

Експерт також звертає увагу на той факт, що через нову хвилю поширення коронавірусного штаму "Омікрон" уряди різних країн вводять різні обмеження.

До чого це призводить:

до затримок постачання;

зриву деяких виробничих ланцюжків;

як наслідок, до нового витку зростання ціни імпортну продукцію.

Ефект сировинних ножиць

Ще однією загрозою для української економіки може стати зростання цін на енергоносії, що продовжується, і зниження цін на продукцію українського експорту. Адже ні для кого не секрет, що саме гарна цінова кон'юнктура для української продукції на світових ринках і дозволила нашій економіці пройти кризу майже безболісно.

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Багато в чому завдяки металургії та гірничорудній промисловості вітчизняна економіка у кризовий рік упала лише на 4%. Для порівняння, у Франції падіння становило 8,2%, в Італії – 8,9%.

Доходи від експорту продукції ГМК становили 12,8 млрд дол., або 35% від усього експорту товарів з України. Зараз ціни на залізорудну сировину суттєво знизилися – наприкінці минулого року ціна тонни руди падала до позначок близько 90 доларів, щоправда, зараз підвищилася до 120-130 доларів.

Такі цінові вагання можуть вплинути на українську валюту. Економіст Олексій Кущ вивів свою власну теорію платіжного балансу, яку називає "ефект сировинних ножиць". Суть його проста – він порівнює ціну бареля нафти та тонни залізняку.

Нафту ми купуємо, а руду продаємо. Якщо нафта дешевша за руду, то все гаразд – до країни приходить більше валюти, ніж йде, інакше баланс валютної торгівлі порушується і в Україні спостерігається дефіцит валюти і, як наслідок, – падіння курсу гривні.

Наразі нафта злетіла до позначки 90 доларів і не виключено, що продовжить дорожчати. Тим часом у металургів, які суттєво наповнюють український бюджет, навпаки, може розпочатись чорна смуга. Мало того, що з 1 січня їм підвищили податки, так і цінова кон'юнктура може продовжитись погіршуватися.

"Для українських металургів рівень беззбитковості виробництва знаходиться на позначці 80 доларів за тонну залізняку, – говорить головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко. – Зараз ціна 130 доларів за тонну, але консенсус-прогноз каже, що вона може впасти до $105-110 за тонну в середньому за рік".

Експерт не виключає, що в якісь періоди ціни взагалі можуть опускатися до позначок 80-90 доларів за тонну. І це буде найскладніший період для українських металургів. А якщо зважити, що з 1 січня ставки податків для них зросли, то перспективи для галузі цього року не найрайдужніші.

"Я, звичайно, не вірю, що держава піде на зниження податкового навантаження для металургів або надання пільг, але було б добре, якби цього року, як це банально не прозвучить, галузі просто не заважали працювати", – каже Андрій Тарасенко.

Як бачите, цей рік може виявитися не найпростішим, навіть якщо російська загроза відійде на другий план. Тому плануйте свої фінансові витрати з урахуванням можливих курсових коливань, зростання цін та ризиків уповільнення відновлення економіки.

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