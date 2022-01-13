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Відповідальність лежить на "Газпромі": як Росія загострює газову кризу в ЄС

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 січня, 14:12
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Росія спеціально обмежує продаж газу на спотовому ринку у період рекордних цін
Росію звинуватили у створенні енергетичної кризи в ЄС
Росію звинуватили у створенні енергетичної кризи в ЄС / Фото: Колаж: Сьогодні

Росію звинуватили у загостренні енергетичної кризи, від якої цього року сильно страждає економіка усієї Європи.

Таке звинувачення висунув виконавчий директор Міжнародної енергетичної агенції Фатіх Біроль, пише Bloomberg.

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За словами Біроля, Росія здатна збільшити постачання блакитного палива до Європи щонайменше на третину від нинішнього рівня, але спеціально обмежує спотовий продаж, попри рекордні ціни.

"Через поведінку Росії на європейському газовому ринку існує сильна напруженість. Поточний дефіцит у сховищах у Європейському союзі значною мірою пов'язаний із "Газпромом", – наголосив глава МЕА.

За даними агентства, Росія скоротила постачання газу до ЄС на 25% за четвертий квартал 2021 року. Водночас постачальники з інших країн – Норвегії, Алжиру та Азербайджану, наприклад, намагаються нарощувати обсяги поставок.

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Під час поточного опалювального сезону європейські сховища газу заповнені газом лише на 51%, тоді як звичайним рівнем є 70%. За половину дефіциту відповідає "Газпром", сказав Біроль.

Транзит російського газу через Україну

2021 року Російська Федерація прокачала через українську ГТС на 25% менше газу, ніж у 2020 році, лише 41,6 млрд кубів.

"Газпром" не використав усіх заброньованих потужностей, повідомляє Оператор ГТС України.

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Обсяги транспортування газу з Європи в Україну також зменшилися у шість разів порівняно з 2020 роком і становили лише 2,6 млрд кубів.

Водночас Путін поставив Європі умову, у якому випадку РФ згодна збільшити обсяги прокачування блакитного палива. Ми також розповідали, чому Молдова може залишитися без газу взимку.

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