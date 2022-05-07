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Знали о начале войны? Почему украинцы вывезли 90% активов за границу перед вторжением РФ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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7 мая, 10:53
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Фамилии этих людей уже находятся на контроле правоохранителей
Вывезли за границу ориентировочно 3 млрд евро
Вывезли за границу ориентировочно 3 млрд евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Перед войной 90% украинцев вывели свои активы за границу. Общая сумма вывезенных "в чемоданах" средств составляет 3 млрд евро.

Об этом в интервью Liga.net рассказал глава Бюро по экономической безопасности Вадим Мельник.

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Как говорит он, правоохранители предполагают, что эти украинцы могли знать об готовящейся накануне атаке, их фамилии уже находятся в соответствующих органах.

По словам Мельника, сейчас БЭБ занимается проверками законности вывода активов из Украины с банковских счетов и "в чемоданах" не только после 24 февраля, но и за месяц до того. Широкий же промежуток времени бюро охватить не может.

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