Знали о начале войны? Почему украинцы вывезли 90% активов за границу перед вторжением РФ

Вывезли за границу ориентировочно 3 млрд евро / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Перед войной 90% украинцев вывели свои активы за границу.
Общая сумма вывезенных "в чемоданах" средств составляет 3 млрд евро.
Об этом в интервью
Liga.net рассказал глава Бюро по экономической безопасности Вадим Мельник.
Как говорит он, правоохранители предполагают, что эти украинцы могли знать об готовящейся накануне атаке, их фамилии уже находятся в соответствующих органах.
По словам Мельника, сейчас БЭБ занимается проверками законности вывода активов из Украины с банковских счетов и "в чемоданах"
не только после 24 февраля, но и за месяц до того. Широкий же промежуток времени бюро охватить не может.
Если человек накануне войны вывел 90% своих активов за границу, то, возможно, он знал, что будет нападение, то есть было предотвращено. Кем предупреждена? К таким людям или компаниям во время проверок мы более тщательно. Будем присматриваться, – объяснил Мельник в интервью.
Какие проблемы это доставляет государству?
Вадим Мельник отметил, что вывоз активов несет две проблемы:
ослабление государства; если средства были заработаны незаконно и с них не были уплачены налоги – это преступление, ведь таким образом их "захоронили" от налогообложения и пытаются легализовать за границей.
По его словам, сам факт вывода активов не свидетельствует о совершении преступления —
так люди могли спасать деньги от оккупантов-мародеров. "Может быть, эти деньги уже возвращаются в страну. Но мы проверим законность их происхождения", – отметил он.
Мельник отметил, что вопросы будут к тем, кто
не декларировал вывоз из Украины, но декларировал при ввозе в европейские страны и таким образом легализовал деньги. "А это – уголовное производство. Будем проводить следственные действия, чтобы арестовать их за границей и вернуть в Украину", – отметил председатель Бюро. В Украине хотят увеличить военный сбор
Для украинцев могут увеличить
военный сбор с 1,5 до 3% на время войны с российскими захватчиками.
Проект закона
освобождает на период войны от уплаты военного сбора правоохранителей, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, СВР Украины, ГНСУ, МВД и т. д.
Парламентарии рассматривают также возврат платного растаможивания автомобилей иностранной регистрации и налогообложение товаров, ввозимых плательщиками единого налога первой, второй и третьей групп.
По мнению авторов законопроекта, эти меры помогут поддержать работу украинской экономики и
наполнить бюджет.
Раньше мы рассказывали, что
пенсии в Украине будут выплачивать по-новому, а также писали, какие главные ошибки допускают украинцы с деньгами в Польше.