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Допускает почти каждый украинец: главные ошибки с деньгами в Польше

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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4 мая, 17:31
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Эксперты советуют быть осторожными с заграничными обменниками и следить за комиссией
Эксперты посоветовали не брать наличную гривню в Польшу
Эксперты посоветовали не брать наличную гривню в Польшу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы выбрали Польшу как временное убежище от войны и далеко не все уехали туда подготовленными.

"Сегодня" спросили у экспертов, что нужно делать с деньгами в этой стране, а особенно с гривнями.

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По словам представителя Европейского банка реконструкции и развития в Украине Антона Усова, лучше всего – вообще не везти наличную гривню в страны Европы.

"Если у вас полноценная банковская карта, которая эмитирована одной из двух ведущих платежных систем – вы пользуетесь ей полноценно в любой стране, поскольку она признается везде. С наличной гривней вы будете испытывать трудности в большинстве стран, однако Польша более лояльна", – рассказывает эксперт.

В чем лояльность Польши?

Дело в том, что Нацбанки Украины и Польши заключили специальное соглашение, по которому с 25 марта PKO Bank Polski предоставляет украинцам услугу обмена наличной гривни на национальную валюту.

Один клиент может обменять до 10 тысяч гривен в отделениях PKO Bank Polski. Принимают только купюры от 100 до 1000 гривен. Для совершения сделки нужно подтвердить свою личность с помощью паспорта.

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Стоит ли покупать другую валюту или снимать наличку?

Антон Усов советует везде расплачиваться картой, поскольку европейские сети обменников очень коварны.

"Лучше деньги держать на карточке и пользоваться ею, банк всегда может объяснить – какие комиссии предусмотрены при пребывании за рубежом", – говорит экономист.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин также предупреждает об огромной комиссии за конвертацию в банкоматах и за снятие валюты.

По словам эксперта, иногда плата за обслуживание доходит до 5% от общей суммы.

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Лучше купить или снять немного польской валюты – злотых - для тех операций, которые не получится осуществить безналично.

Доллары или евро покупать тоже не советуют, если они вам не нужны для чего-то конкретного. Во-первых, вы не сможете ими расплатиться в Польше, а во-вторых – все равно не сможете перехитрить спекулянтов.

"Там очень высокие комиссии за подобные конвертации. Идеология сегодняшнего Евросоюза направлена на стимулирование гражданина к безналичному расчету. При оплате картой в магазине у вас будет комиссия 0%", – говорит эксперт.

"Сегодня" также писали, какие ошибки с деньгами допускают украинцы во время войны, и рассказывали, как не остаться без средств к существованию в Германии.

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