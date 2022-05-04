Припускається майже кожен українець: головні помилки з грошима у Польщі

Експерти радять бути обережними з закордонними обмінниками та стежити за комісією

Експерти порадили не брати готівкову гривню до Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато українців обрали Польщу як тимчасовий прихисток від війни і далеко не всі поїхали туди підготовленими.

"Сьогодні" запитали в експертів, що треба робити з грошима у цій країні, а особливо з гривнями.

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За словами представника Європейського банку реконструкції та розвитку в Україні Антона Усова, найкраще – взагалі не везти готівкову гривню у країни Європи.

"Якщо у вас повноцінна банківська картка, яка емітована однією з двох провідних платіжних систем – ви користуєтеся нею повноцінно у будь-якій країні, оскільки вона визнається скрізь. З готівковою гривнею ви відчуватимете труднощі у більшості країн, проте Польща більш лояльна", – розповідає експерт.

У чому лояльність Польщі?

Справа в тому, що Нацбанки України та Польщі уклали спеціальну угоду, за якою з 25 березня PKO Bank Polski надає українцям послугу обміну готівкової гривні на національну валюту.

Один клієнт може обміняти до 10 тисяч гривень у відділеннях PKO Bank Polski. Приймають лише купюри від 100 до 1000 грн. Для здійснення угоди необхідно підтвердити свою особу за допомогою паспорта.

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Чи варто купувати іншу валюту або знімати готівку?

Антон Усов радить скрізь розплачуватися карткою, оскільки європейські мережі обмінників дуже підступні.

"Краще гроші тримати на картці та користуватися нею, банк завжди може пояснити – які комісії передбачені під час перебування за кордоном", – каже економіст.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин також попереджає про величезної комісії за конвертацію в банкоматах та зняття валюти.

За словами експерта, іноді плата за обслуговування доходить до 5% загальної суми.

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Краще купити або зняти трохи польської валюти – злотих - для тих операцій, які не вдасться здійснити безготівково.

Долари або євро купувати теж не радять, якщо вони вам не потрібні для чогось конкретного. По-перше, ви не зможете ними розрахуватися в Польщі, а по-друге – все одно не зможете перехитрити спекулянтів.

"Там дуже високі комісії за такі конвертації. Ідеологія сьогоднішнього Євросоюзу спрямована на стимулювання громадянина до безготівкового розрахунку. За оплати карткою у магазині у вас буде комісія 0%", – каже експерт.

"Сьогодні" також писали, яких помилок з грошима припускаються українці під час війни, та розповідали, як не залишитися без засобів для існування в Німеччині.