Знали про початок війни? Чому українці вивезли 90% активів за кордон перед вторгненням РФ

Вивезли за кордон орієнтовно 3 млрд євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
Перед війною 90% українців вивели свої активи за кордон.
Загальна сума вивезених "у валізах" коштів становить 3 млрд євро.
Про це в інтерв'ю
Liga.net розповів голова Бюро з економічної безпеки Вадим Мельник.
Як каже він, правоохоронці припускають, що вони могли знати про атаку, що готувалася напередодні, прізвища цих українців вже знаходяться у відповідних органах.
За словами Мельника, наразі БЕБ займається перевірками законності виведення активів з України з банківських рахунків та "у валізах"
не лише після 24 лютого, а й за місяць до того. Ширший же проміжок часу бюро наразі охопити не може.
Якщо людина напередодні війни вивела 90% своїх активів за кордон, то, можливо, вона знала, що буде напад, тобто була попереджений. Ким попереджена? До таких людей або компаній під час перевірок ми ретельніше. придивлятимемося, – пояснив Мельник в інтервʼю.
Які проблеми це завдає державі?
Вадим Мельник зауважив, що вивезення активів несе дві проблеми:
ослаблення держави; якщо кошти були зароблені незаконно і з них не було сплачено податки – це є злочином, адже таким чином їх "заховали" від оподаткування та намагаються легалізувати за кордоном.
За його словами, сам факт виведення активів не свідчить про скоєння злочину –
так люди могли рятувати гроші від окупантів-мародерів. "Може, ці гроші вже повертаються в країну. Але ми перевіримо законність їхнього походження", – зазначив він.
Мельник зазначив, що питання будуть до тих, хто
не декларував вивезення з України, але декларував під час ввезення в європейські країни і таким чином легалізував гроші. "А це – кримінальне провадження. Проводитимемо слідчі дії, щоб арештувати їх за кордоном і повернути в Україну", – зазначив голова Бюро. В Україні хочуть збільшити військовий збір
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