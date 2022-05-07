Знали про початок війни? Чому українці вивезли 90% активів за кордон перед вторгненням РФ

Прізвища цих людей вже знаходяться на контролі правоохоронців

Вивезли за кордон орієнтовно 3 млрд євро / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Перед війною 90% українців вивели свої активи за кордон. Загальна сума вивезених "у валізах" коштів становить 3 млрд євро.

Про це в інтерв'ю Liga.net розповів голова Бюро з економічної безпеки Вадим Мельник.

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Як каже він, правоохоронці припускають, що вони могли знати про атаку, що готувалася напередодні, прізвища цих українців вже знаходяться у відповідних органах.

За словами Мельника, наразі БЕБ займається перевірками законності виведення активів з України з банківських рахунків та "у валізах" не лише після 24 лютого, а й за місяць до того. Ширший же проміжок часу бюро наразі охопити не може.