Пенсии некоторым украинцам будут выплачивать по-новому – кого коснутся изменения

Некоторые пенсионеры не смогли вовремя эвакуироваться и попали под оккупацию или во временное окружение, из-за чего есть проблемы с выплатой пенсий.
Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала, что таким людям пенсии будут выплачивать по-новому.
Деньги будут поступать на счета после представления "Укрпочтой" по согласованию с военно-гражданскими администрациями в Пенсионный фонд информации об отсутствии технической возможности осуществлять выплату и доставку пенсий на определенных территориях.
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После этого человек сможет получить свои выплаты в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. С собой следует взять паспорт и справку с номером налогового кода, подписав договор банковского счета.
Если человек не снимет деньги вовремя, сумма пенсии сохранится и после появления соответствующей возможности будет доставлена "Укрпочтой" по месту жительства.
Также пенсионер может обратиться в ПФУ и перевести выплату пенсий в новый адрес, если он переселился в безопасный регион.
Ежегодная индексация пенсий
В Украине зафиксирована дата ежегодной индексации пенсии на 1 марта. Теперь каждый год все категории пенсионеров получат перечисленные выплаты.
Ранее под ежегодную индексацию не подпадала часть категорий украинских пенсионеров. Также закон позволяет досрочно назначать пенсии, а именно за полтора года до достижения пенсионного возраста.
"Сегодня" также писали, какие есть особые условия для назначение пенсии по возрасту, и рассказывали, кто из украинцев может получить дополнительные выплаты.