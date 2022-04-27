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Для украинцев изменили правила начисления пенсий – кому ждать новых выплат

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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27 апреля, 06:14
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Рассказываем, кто и за что может получить специальную пенсию в Украине
Кто может получить пенсию по потере кормильца
Кто может получить пенсию по потере кормильца / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Члены семей лиц, которые пропали без вести, могут получить в Украине пенсию по потере кормильца.

В Министерстве социальной политики рассказали, как это сделать и кто имеет на это право.

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Для начала стоит отметить, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в статусе пропавших без вести находилось около 5 тыс. человек. Сейчас это число составляет более 2 тыс.

Кто считается пропавшим без вести?

Согласно закону Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести", члены семей таких людей могут подать в полицию заявление о розыске своего родственника.

С даты подачи этого заявления лицо, пропавшее без вести, и приобретает этот статус.

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Кто может получать пенсию по потере кормильца?

У членов семьи пропавших без вести право на получение такой пенсии возникает через месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица в Единый реестр досудебных расследований.

Из членов семьи пропавшего пенсию по потере кормильца могут получить:

  • дети такого лица в возрасте до 18 лет;
  • дети такого лица, от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения;
  • дети такого лица, которые являются сиротами, до 23 лет независимо от факта обучения;
  • муж, жена, родители такого лица, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.
  • муж или жена, а в случае их отсутствия один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и присматривают за ребенком пропавшего без вести до достижения им 8 лет;
  • родители, муж или жена лица, пропавшего без вести, если вследствие такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.
  • Учтите, что пенсию будут выплачивать только за то время, в течении которого кормилец будет иметь статус пропавшего без вести.

Выплата пенсии осуществляется за все время, в течение которого лицо, пропала без вести, сохраняет этот правовой статус.

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Эта выплата не зависит от страхового стажа пропавшего человека.

Для назначения такой пенсии необходимо обратится в Пенсионный фонд лично или онлайн.

"Сегодня" также писали, кто в Украине может рассчитывать на спецпенсию и рассказывали, как дистанционно изменить способ получения пенсии.

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