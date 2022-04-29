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Повезет не всем? Что будет с пенсиями с 1 мая

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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29 апреля, 12:06
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Рассказываем, изменится ли специфика выплат пенсий в мае
Что изменится с пенсиями в мае
Что изменится с пенсиями в мае / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В мае специфика выплат пенсий не изменится. Что касается апрельских выплат, то тем, кто их по объективным причинам еще не получил, деньги обязательно доставят.

Так, по данным Минсоцполитики, выплата апрельских пенсий профинансирована на 100%, однако "Укрпочта" доставила пока 87,39% профинансированной суммы за апрель. Такие трудности вызваны военными действиями в соответствующих населенных пунктах, куда доставить пенсию возможности пока нет.

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Напомним, что перерасчет пенсий осуществляется для работающих пенсионеров, отработавших не менее 24 месяцев после выхода на заслуженный отдых. Проходит он автоматически и проводится ежегодно с 1 апреля.

Повышенные выплаты пенсионеры получат позже, когда в Пенсионный фонд поступят данные о стаже.

Доплата 2 тыс. грн к пенсии

Пенсионеры-переселенцы, которым пришлось покинуть свой дом из-за российской агрессии могут получить доплату к пенсии в размере 2000 грн.

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Для этого им необходимо стать на учет как внутренне перемещенным лицам. Сделать это можно, обратившись лично в органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, скоро такая возможность будет добавлена на портал "Дія".

После этого вы получите справку о том, что являетесь ВПЛ, с ней нужно подать заявление на получение госпомощи по такой же схеме и получить выплату на банковский счет, указанный в заявлении.

Раньше мы рассказывали, как получить деньги в Ощадбанке даже без карты.

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Также мы писали, что тероборона в Украине будет получать социальные пенсии.

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