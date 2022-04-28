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Из-за оккупации не дошла пенсия: как получить деньги в Ощадбанке даже без карты

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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28 апреля, 12:43
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Рассказываем, что делать пенсионерам, которые живут во временно оккупированных населенных пунктах, или где проходят боевые действия, и которые не смогли получить пенсию
Как получить пенсию в оккупации
Как получить пенсию в оккупации / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие пенсионеры в Украине получали выплаты не на карточные счета, а по месту жительства. Теперь некоторые населенные пункты оккупированы российским агрессором, либо в окружении, либо боевые действия проходят недалеко от них. Следовательно, доставлять туда пенсии нет возможности.

В Министерстве социальной политики объяснили, что делать в таком случае людям, чтобы забрать свои деньги.

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Все суммы пенсий будут начисляться на счета, открытые в Ощадбанке

Укрпочта сначала должна сформировать согласование с военно-гражданскими администрациями об отсутствии технической возможности производить выплату и доставку пенсий на определенных территориях. Этот документ она должна подать в Пенсионный фонд. После этой процедуры средства будут переведены на счета банка.

Пенсионер может получить свои деньги в любом отделении Ощадбанка на безопасной территории. Для этого человеку нужно сделать следующее:

  • прийти в банк с паспортом и справкой по номеру налогового кода;
  • подписать договор банковского счёта.

Если пенсионер не забрал деньги в Ощадбанке, то вся сумма пенсии сохраняется. Как только появится безопасная возможность доставлять деньги в определенные регионы, Укрпочта сразу доставит эти пенсии людям по месту жительства.

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"Если пенсионер переселился на безопасную территорию, то по его обращению в Пенсионный фонд пенсия может выплачиваться Укрпочтой по новому месту пребывания, через Ощадбанк или другой избранный уполномоченный банк. Для пенсионеров, получающих выплаты на банковские карты, ничего не меняется и им пенсия засчитывается карточки", – добавили в Минсоцполитики.

Члены семей пропавших без вести могут получить в Украине пенсию из-за потери кормильца

Ранее "Сегодня" объясняли, что у членов семьи пропавших без вести право на получение такой пенсии возникает через месяц со дня внесения информации о безвестном исчезновении лица Единый реестр досудебных расследований.

Из членов семьи пропавшего пенсию по потере кормильца могут получить:

  • дети такого лица в возрасте до 18 лет;
  • дети такого лица, от 18 до 23 лет, обучающиеся по дневной форме обучения, до окончания обучения;
  • дети такого лица, которые являются сиротами, до 23 лет независимо от факта обучения;
  • муж, жена, родители такого лица, если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста.
  • муж или жена, а в случае их отсутствия один из родителей, брат или сестра, дедушка или бабушка кормильца, независимо от возраста и трудоспособности, если они не работают и присматривают за ребенком пропавшего без вести до достижения им 8 лет;
  • родители, муж или жена лица, пропавшего без вести, если вследствие такого исчезновения они потеряли источник средств к существованию.
  • Учтите, что пенсию будут выплачивать только за то время, в течении которого кормилец будет иметь статус пропавшего без вести.

Выплата пенсии осуществляется за все время, в течение которого лицо пропавшее без вести, сохраняет этот правовой статус. Для назначения такой пенсии необходимо обратиться в Пенсионный фонд лично или онлайн.

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"Сегодня" также рассказывали, кто в Украине может рассчитывать на спецпенсию и объясняли, как дистанционно изменить способ получения пенсии.

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