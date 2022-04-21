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Как дистанционно изменить способ выплат пенсий – инструкция

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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21 апреля, 08:45
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Рассказываем, как изменить способ получения пенсий в онлайн формате
Изменить способ выплат можно через сайт ПФУ
Изменить способ выплат можно через сайт ПФУ / Фото: Getty Images, НБУ, Коллаж: Сегодня

Люди, изменившие местожительство из-за боевых действий, продолжают получать разные выплаты. Однако у некоторых может возникнуть необходимость изменить способ получение пенсий. И для этого не нужно идти ни в одно учреждение.

О том, как это сделать дистанционно, рассказали в Пенсионном фонде Украины.

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Что нужно делать

Единственное условие для изменения способа получения пенсии онлайн – наличие квалифицированной электронной подписи (КЭП). Если она есть, то процедура смены такова:

  • авторизироваться на вебпортале электронных услуг через "Личный кабинет";
  • нажать пункт "О пенсионном обеспечении";
  • выбрать "Внесение изменений в пенсионное дело", далее – "Заявление об изменении способа выплаты пенсии";
  • заполнить нужные поля формы заявления и загрузить отсканированные документы;
  • сформированное заявление заверить КЭП.

После этого заявление автоматически поступит в Пенсионный фонд Украины.

Как получить пенсию по новому месту пребывания

Ранее "Сегодня" объясняли, какими способами пенсионеры, сменившие место жительства, могут получить выплаты.

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Итак, первый вариант для тех, кто получал пенсии на банковский счет, – получать выплаты таким способом в дальнейшем. После переезда ничего не меняется и обращаться никуда не нужно.

Еще один способ – почтовым переводом на почтовое отделение по новому местонахождению. Для этого следует обратиться в Укрпочту за номером 0 800 300 545.

Еще есть вариант денежного перевода через Ощадбанк. Чтобы получить деньги таким способом, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда по новому месту пребывания.

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Получить выплату можно и на банковский счет, открытый для получения помощи как ВПЛ (внутренне перемещенным лицам). Такой способ возможен, если обратиться с заявлением в уполномоченный банк или лично в орган Пенсионного фонда по новому месту нахождения.

Мы также писали, что украинцы, вынужденные покинуть свои дома из-за войны и переместиться в безопасные регионы страны, могут получить 2000 грн ежемесячного пособия (3000 грн для детей и лиц с инвалидностью) от государства.

Читайте также о том, как в Украине изменились условия начисления субсидий.

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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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