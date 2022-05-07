Пенсії деяким українцям виплачуватимуть по-новому – кого торкнуться зміни

Для деяких категорій пенсіонерів Мінсоцполітики вигадали новий механізм отримання пенсій

Пенсіонери у гарячих точках не втратять свої гроші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Деякі пенсіонери не змогли вчасно евакуюватися і потрапили під окупацію чи у тимчасове оточення, через що є проблеми з виплатою пенсій.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла, що таким людям пенсії виплачуватимуть по-новому.

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Гроші надходитимуть на рахунки після подання "Укрпоштою" за погодженням з військово-цивільними адміністраціями до Пенсійного фонду інформації про відсутність технічної можливості здійснювати виплату та доставку пенсій на певних територіях.

Після цього людина зможе отримати свої виплати у будь-якому відділенні Ощадбанку на безпечній території. Із собою потрібно взяти паспорт та довідку з номером податкового коду, підписавши договір банківського рахунку.

Якщо людина не зніме гроші вчасно, то сума пенсії збережеться і після появи відповідної можливості буде доставлена "Укрпоштою" за місцем проживання.

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Також пенсіонер може звернутися до ПФУ і перевести виплату пенсій на нову адресу, якщо він переселився до безпечного регіону.

Щорічна індексація пенсій

В Україні зафіксували дату щорічної індексації пенсії на 1 березня. Тепер кожного року усі категорії пенсіонерів отримають перераховані виплати.

Раніше під щорічну індексацію не підпадала частина категорій українських пенсіонерів. Також закон дозволяє достроково призначати пенсії, а саме за півтора роки до досягнення пенсійного віку.

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"Сьогодні" також писали, які є особливі умови для призначення пенсії за віком, і розповідали, хто з українців може отримати додаткові виплати.