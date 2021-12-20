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Ждет новогодний "сюрприз"? Что будет с курсом доллара в ближайшее время

Александр Панченко Александр Панченко Редактор Сегодня Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
20 декабря, 13:52
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Эксперты рассказали "Сегодня", что может вызвать резкий спрос на валюту и подтолкнуть курс к 28 грн/доллар
Рассказываем, как изменится курс доллара
Рассказываем, как изменится курс доллара / Фото: Коллаж: Сегодня

В течение текущей недели курс доллара в Украине, вероятнее всего, будет стабильным, однако возможны заметные колебания.

Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак предполагает, что средний курс продажи наличного доллара станет колебаться в рамках 27-27,4 грн, а наличный евро будет стоить 30,4-30,7 грн.

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В свою очередь руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин рассказал "Сегодня", что появление энергоимпортеров на валютном рынке на последней полноценной рабочей неделе года очень вероятно. Оно может вызвать резкий спрос на валюту и подтолкнуть курс к 28 грн/доллар.

"Неделя предпраздничная, компании выплачивают зарплаты, премии перед Новым годом, поэтому в начале недели могут наполнить рынок валютой", – говорит Андрей Шевчишин.

Он считает, что им будут противостоять бюджетные подрядчики, экспортеры с возмещенным НДС, которые традиционно перед праздниками получают выплаты. Также покупателями останутся энергоимпортеры и нерезиденты.

"Если их запросы не будет поддерживать валютными интервенциями Нацбанк, то курс, преодолев 27,5 грн за доллар, может устремиться на более высокие ценовые уровни, вплоть до 28 грн и выше", – отмечает Андрей Шевчишин.

В связи с этим наличный доллар может не только приблизиться к курсу 28 грн/доллар, но и преодолеть его.

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Что будет с курсом доллара в 2022 году

Как рассказал "Сегодня" аналитик компании Esperio Александр Болтян, в 2022 году валютный рынок Украины будет зависеть от трех основных факторов: от внешней политики страны, монетарной политики НБУ и ситуации с COVID-19 во всем мире.

К слову, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.

Гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

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