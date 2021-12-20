Чекає новорічний "сюрприз"? Що буде з курсом долара найближчим часом

Експерти розповіли "Сьогодні", що може викликати різкий попит на валюту та підштовхнути курс до 28 грн/долар

Розповідаємо, як зміниться курс долара / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом поточного тижня курс долара в Україні, найімовірніше, буде стабільним, проте можливі помітні коливання.

Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак припускає, що середній курс продажу готівкового долара коливатиметься в межах 27-27,4 грн, а готівковий євро коштуватиме 30,4-30,7 грн.

Реклама

Водночас керівник відділу аналітики ДК Forex club Андрій Шевчишин розповів "Сьогодні", що поява енергоімпортерів на валютному ринку на останньому повноцінному робочому тижні року дуже ймовірна. Вона може спричинити різкий попит на валюту та підштовхнути курс до 28 грн/долар.

"Тиждень передсвятковий, компанії виплачують зарплати, премії перед Новим роком, тому на початку тижня можуть наповнити ринок валютою", – каже Андрій Шевчишин.

Він вважає, що їм протистоятимуть бюджетні підрядники, експортери з відшкодованим ПДВ, які традиційно перед святами одержують виплати. Також покупцями залишаться енергоімпортери та нерезиденти.

"Якщо їхні запити не підтримуватиме валютними інтервенціями Нацбанк, то курс, подолавши 27,5 грн за долар, може спрямуватися на вищі цінові рівні, аж до 28 грн і вище", – зазначає Андрій Шевчишин.

Через це готівковий долар може не лише наблизитись до курсу 28 грн/долар, а й подолати його.

Реклама

Що буде з курсом долара у 2022 році

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, у 2022 році валютний ринок України залежатиме від трьох основних факторів: від зовнішньої політики країни, монетарної політики НБУ та ситуації з COVID-19 у всьому світі.

До речі, на котирування міжбанку в грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.

Гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю і завершує нинішній рік досить успішно.