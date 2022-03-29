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За введение в Украине рублей РФ ответит сполна — что грозит агрессору

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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29 марта, 12:27
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Введение рублей РФ на захваченной территории должно быть в исках в международные суды
РФ нарушает международные конвенции на оккупированных территориях
РФ нарушает международные конвенции на оккупированных территориях / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия грубо нарушает международные конвенции, вводя оборот рубля на временно захваченных территориях, в частности, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом заявил НБУ.

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Поскольку, согласно Конституции Украины, единственной денежной единицей Украины является гривня, то выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов как средства платежа запрещается. Соответственно Национальный банк:

  • считает неприемлемым содействие военной агрессии российских захватчиков, в частности, по любому ограничению обращения денежной единицы Украины – гривни;
  • требует от центрального банка РФ немедленного прекращения действий по введению обращения других платежных средств на временно захваченной территории Украины.

Ограничение обращения наличной и безналичной гривни и попытки введения обращения российского рубля на временно захваченных территориях Украины нарушают также нормы международного права. Ведь таким образом, Россия создает дополнительные предпосылки для гуманитарного кризиса на временно захваченных территориях Украины.

Украинские банки покидают оккупированные территории

Из Бердянска, который временно находится под оккупацией российских военных, "идут" некоторые украинские банки, а остальные продолжают работать на этой территории. С 28 марта прекратили свою деятельность:

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  • Альфабанк;
  • Ощадбанк;
  • Райффайзен.

Продолжают пока работать:

  • ПриватБанк;
  • А-банк;
  • ТАС банк;
  • Укргазбанк.

"Сегодня" уже писали, что на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственность перед кредитором в случае просрочки выполнения обязательств за потребительским кредитом.

Раньше мы писали, что вскоре в Украине изменятся правила работы Фонда гарантирования вкладов. Сумму возмещений во время войны увеличат до 100%.

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