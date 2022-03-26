Из оккупированного Бердянска "уходят" украинские банки: кто прекращает работу

Ряд учреждений прекращает свою деятельность с понедельника, 28 марта

Некоторые украинские банки продолжают работать и дальше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из Бердянска, который временно находится под оккупацией российских военных, "идут" некоторые украинские банки, остальные продолжают работать на этой территории.

Об этом сообщает Запорожская областная военная администрация в Telegram по имеющейся информации из Бердянска.

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Ряд учреждений прекращают свою деятельность с понедельника, 28 марта. Среди них:

Альфабанк;

Ощадбанк;

Райффайзен.

Продолжают пока свою деятельность:

ПриватБанк;

А-банк;

ТАС банк;

Укргазбанк.

Кредиты без процентов для украинцев

Правительство приняло решение, согласно которому аграриям будут предоставлять кредиты под 0%. Также увеличена максимальная сумма кредита – до 60 млн грн.

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Такие изменения действуют на время военного положения в Украине и еще месяц после его завершения. После войны кредитная ставка для аграриев составит 5%.

Сроки, на которые будут выдаваться кредиты, зависят от целей:

максимум на 5 лет – на реализацию инвестиционного проекта и рефинансирование задолженности;

на три года – для финансирования оборотного капитала.

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Также правительство расширило список инструментов, которые позволят банкам предоставлять кредиты в рамках программы "5-7-9%" в случае нехватки обеспечения.

"Сегодня" уже писали, что на время действия в Украине военного положения и в 30-дневный срок после его прекращения или отмены потребитель не будет нести ответственности перед кредитором в случае просрочки выполнения обязательств по потребительскому кредиту.

Раньше мы также рассказывали, в каких местах нельзя хранить кредитные карты.