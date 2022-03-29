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За введення в Україні рублів РФ відповість сповна — що загрожує агресору

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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29 березня, 12:27
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Введення рублів РФ на захопленій території повинно бути у позовах до міжнародних судів
РФ порушує міжнародні конвенції на окупованих територіях
РФ порушує міжнародні конвенції на окупованих територіях / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Росія зухвало порушує міжнародні конвенції, запроваджуючи обіг рубля на тимчасово захоплених територіях, зокрема Запорізької та Херсонської областей.

Про це заявив НБУ.

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Оскільки, відповідно до Конституції України, єдиною грошовою одиницею України є гривня, то випуск та обіг на території України інших грошових одиниць і використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється. Відповідно Національний банк:

  • вважає неприйнятним сприяння військовій агресії російських загарбників, зокрема щодо будь-якого обмеження обігу грошової одиниці України – гривні;
  • вимагає від центрального банку РФ негайного припинення дій щодо запровадження обігу інших платіжних засобів на тимчасово захопленій території України.

Обмеження обігу готівкової і безготівкової гривні та спроби запровадження обігу російського рубля на тимчасово захоплених територіях України порушують також норми міжнародного права. Адже таким чином Росія створює додаткові передумови для гуманітарної кризи на тимчасово захоплених територіях України.

Українські банки покидають окуповані території

З Бердянська, який тимчасово перебуває під окупацією російських військових, "йдуть" деякі українські банки, інші ж продовжують працювати на цій території. З 28 березня припинили свою діяльність:

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  • Альфабанк;
  • Ощадбанк;
  • Райффайзен.

Продовжують поки працювати:

  • ПриватБанк;
  • А-банк;
  • ТАС банк;
  • Укргазбанк.

"Сьогодні" вже писали, що на час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.

Раніше ми писали, що незабаром в Україні зміняться правила роботи Фонду гарантування вкладів. Суму відшкодувань на час війни збільшать до 100%.

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