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Українцям пробачать усі борги? Нацбанк змінює правила кредитування під час війни

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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19 березня, 16:40
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Розповідаємо, що зміниться для українців у правилах кредитування і нарахування пені
Як українці платитимуть за кредитами під час війни
Як українці платитимуть за кредитами під час війни / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні змінюють правила роботи банків, що стосуються надання послуг з кредитування. Метою змін є полегшення ситуації для українців-позичальників під час воєнного стану і післявоєнного відновлення економіки.

Про це повідомляє Національний банк України.

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Отже, згідно зі змінами, на час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний термін після дня його припинення або скасування споживач не буде нести відповідальності перед кредитодавцем у разі прострочення виконання зобов’язань за споживчим кредитом.

Якщо таке прострочення буде допущено, споживач звільняється від обов’язку виплачувати неустойки (штраф і пеню), а також інші платежі, передбачені договором у разі прострочення виплат.

Окрім цього, українцям спишуть неустойки (штраф, пеня) та інші платежі за споживчі кредити нараховані включно з 24 лютого 2022 року за прострочення виконання своїх боргових зобов’язань.

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"Важливо, що нові правила не передбачають скасування відсотків за користування кредитними коштами. Таке нарахування є правомірним з боку кредитора. Кредитні канікули – це відтермінування сплати боргу, а не його прощення. Також кредитні канікули – це право кредитора, а не його зобов’язання", – наголосили у Нацбанку.

Також в установі закликали українців все ж таки платити за кредитами, якщо вони мають таку можливість.

Чи видають банки кредити під час війни?

Банки самостійно ухвалюють рішення про видачу чи не видачу кредитів споживачам, однак у всіх найбільших фінустановах нам заявили, що під час війни видача кредитів та оформлення розстрочок призупинено.

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У ПриватБанку наголосили, що видача кредитів у такій ситуації фізично неможлива.

"Сьогодні" також писали, що в Україні змінять правила щодо депозитів і розповідали, як отримати кредитні канікули.

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Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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