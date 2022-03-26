З окупованого Бердянська "йдуть" українські банки: хто припиняє роботу

Низка установ припиняє свою діяльність з понеділка, 28 березня

Деякі українські банки продовжують працювати і надалі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З Бердянська, який тимчасово перебуває під окупацією російських військових, "йдуть" деякі українські банки, інші ж продовжують працювати на цій території.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація у Telegram за наявною інформацією з Бердянська.

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Низка установ припиняє свою діяльність з понеділка, 28 березня. Серед них:

Альфабанк;

Ощадбанк;

Райффайзен.

Продовжують поки свою діяльність:

ПриватБанк;

А-банк;

ТАС банк;

Укргазбанк.

Кредити без відсотків для українців

Уряд прийняв рішення, згідно з яким аграріям надаватимуть кредити під 0%. Також збільшено максимальну суму кредиту – до 60 млн грн.

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Такі зміни чинні на увесь період воєнного стану в Україні та ще місяць після його завершення. Після війни кредитна ставка для аграріїв становитиме 5%.

Строки, на які видаватимуть кредити, залежатимуть від мети:

максимум на 5 років – на реалізацію інвестиційного проєкту та на рефінансування заборгованості;

на 3 роки – для фінансування оборотного капіталу.

Також уряд розширив перелік інструментів, які дозволять банкам надавати кредити в рамках програми "5-7-9%" у разі нестачі забезпечення.

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"Сьогодні" вже писали, що на час дії в Україні воєнного стану та в 30-денний термін після його припинення або скасування споживач не нестиме відповідальності перед кредитором у разі прострочення виконання зобов'язань за споживчим кредитом.

Раніше ми також розповідали, в яких місцях не можна зберігати кредитні картки.