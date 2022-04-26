За два месяца войны из Украины вывели более 3 миллиардов евро: что происходит

Вывод валютных средств и ценностей из Украины в страны ЕС достиг невиданных размеров

Из Украины массово вывозят деньги и драгоценности / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны между Украиной и Россией через границы нашей страны незаконно вывезли наличку, банковские металлы и драгоценности на сумму около 3 млрд евро.

Об этом свидетельствуют данные директора Бюро экономической безопасности Вадима Мельника, которые он обнародовал на онлайн-встрече с представителями таможенных органов Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы.

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По его словам, правила нарушают как украинцы, так и граждане других стран. При этом вывезти деньги наличными или любые другие драгоценности, как утверждает Вадим Мельник, злоумышленникам удается в сговоре с "неустановленными лицами".

"Цель – скрыть незаконно полученные прибыли и осуществить их дальнейшую легализацию в странах Европейского Союза. Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет более 3 млрд евро", – сказал Мельник.

Бюро экономической безопасности занимается анализом многих таких фактов.

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"Физлица получали средства преступным путем в Украине без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей. Граждане, вероятно, были участниками схем по минимизации доходов, участниками конвертационных центров, взяточниками и т.д", – рассказал Вадим Мельник.

Теперь Украина будет пытаться предотвратить легализацию выведенных средств в Европе. В частности, изучается возможность их ареста за границей и возвращения в нашу страну.

Для этого необходимо быстро согласовать действия с партнерами Украины и подписать меморандумы о стратегическом партнерстве и обмене информацией. Первый такой меморандум уже был подписан между Украиной и Грузией.

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Вывоз валюты за границу

С начала войны Национальный банк Украины разрешил вывозить валюту без декларирования. Вскоре ограничения были возвращены, и теперь нужно декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте).

При этом эксперты советовали украинцам не вывозить наличную гривну за границу, ведь в странах ЕС сложно обменять нашу валюту.

Напомним, мы писали о том, какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам, и рассказывали, как получить компенсацию за ущерб из-за боевых действий.