За два місяці війни з України вивели понад 3 мільярди євро: що відбувається

Виведення валютних коштів та цінностей з України до країн ЄС досягло небачених розмірів

З України масово вивозять гроші та коштовності / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни між Україною та Росією через кордони нашої країни незаконно вивезли готівку, банківські метали та коштовності на суму близько 3 млрд євро.

Про це свідчать дані директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, які він оприлюднив під час онлайн-зустрічі з представниками митних органів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.

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За його словами, правила порушують як українці, так і громадяни інших країн. При цьому вивезти гроші готівкою чи будь-які інші коштовності, як стверджує Вадим Мельник, зловмисникам вдається у змові з "невстановленими особами".

"Мета – приховати незаконно отримані прибутки та здійснити їх подальшу легалізацію у країнах Європейського Союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро", – сказав Мельник.

Бюро економічної безпеки займається аналізом багатьох таких фактів.

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"Фізособи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Громадяни, ймовірно, були учасниками схем мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо", – розповів Вадим Мельник.

Тепер Україна намагатиметься запобігти легалізації виведених коштів у Європі. Зокрема, вивчається можливість їх арешту за кордоном та повернення до нашої країни.

Для цього необхідно швидко узгодити дії з партнерами України й підписати меморандуми про стратегічне партнерство та обмін інформацією. Перший такий меморандум вже було підписано між Україною та Грузією.

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Вивезення валюти за кордон

З початку війни Національний банк України дозволив вивозити валюту без декларування. Незабаром обмеження було повернуто, і тепер потрібно декларувати валютні цінності на суму понад 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті).

При цьому експерти радили українцям не вивозити готівкову гривню за кордон, адже у країнах ЄС важко обміняти нашу валюту.

Нагадаємо, ми писали про те, які держави виплачують фінансову допомогу українцям, і розповідали, як отримати компенсацію за завдану шкоду через бойові дії.