Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Загострення у Придністров'ї ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

За два місяці війни з України вивели понад 3 мільярди євро: що відбувається

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 квітня, 18:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Виведення валютних коштів та цінностей з України до країн ЄС досягло небачених розмірів
З України масово вивозять гроші та коштовності
З України масово вивозять гроші та коштовності / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабної війни між Україною та Росією через кордони нашої країни незаконно вивезли готівку, банківські метали та коштовності на суму близько 3 млрд євро.

Про це свідчать дані директора Бюро економічної безпеки Вадима Мельника, які він оприлюднив під час онлайн-зустрічі з представниками митних органів Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови.

Реклама

За його словами, правила порушують як українці, так і громадяни інших країн. При цьому вивезти гроші готівкою чи будь-які інші коштовності, як стверджує Вадим Мельник, зловмисникам вдається у змові з "невстановленими особами".

"Мета – приховати незаконно отримані прибутки та здійснити їх подальшу легалізацію у країнах Європейського Союзу. Орієнтовна загальна сума коштів, виведених таким чином за кордон, становить понад 3 млрд євро", – сказав Мельник.

Бюро економічної безпеки займається аналізом багатьох таких фактів.

Реклама

"Фізособи отримували кошти злочинним шляхом в Україні без сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів. Громадяни, ймовірно, були учасниками схем мінімізації доходів, учасниками конвертаційних центрів, хабарниками тощо", – розповів Вадим Мельник.

Тепер Україна намагатиметься запобігти легалізації виведених коштів у Європі. Зокрема, вивчається можливість їх арешту за кордоном та повернення до нашої країни.

Для цього необхідно швидко узгодити дії з партнерами України й підписати меморандуми про стратегічне партнерство та обмін інформацією. Перший такий меморандум вже було підписано між Україною та Грузією.

Реклама

Вивезення валюти за кордон

З початку війни Національний банк України дозволив вивозити валюту без декларування. Незабаром обмеження було повернуто, і тепер потрібно декларувати валютні цінності на суму понад 10 тис. євро на одну особу (в еквіваленті).

При цьому експерти радили українцям не вивозити готівкову гривню за кордон, адже у країнах ЄС важко обміняти нашу валюту.

Нагадаємо, ми писали про те, які держави виплачують фінансову допомогу українцям, і розповідали, як отримати компенсацію за завдану шкоду через бойові дії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,45 грн/€
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн/$
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
А що у Києві?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?
Дізнатись
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
40,56
29,98
-
34,09
38,59
29,50
-
34,09
38,65
31,48
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
-
-
-
40,54
-
-
34,09
38,65
-
-
34,09
38,65
30,50
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти