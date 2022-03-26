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Наличка или карта? Как лучше украинцам вывозить валюту за границу

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26 марта, 13:56
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Рассказываем, что делать с валютой, на вывоз которой Нацбанк установил ограничения
Что делать с валютой, которую не позволяют вывезти за границу
Что делать с валютой, которую не позволяют вывезти за границу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны Национальный банк Украины разрешил вывозить за границу валюту без ее декларирования. Недавно ограничения вернули, и теперь нужно декларировать валютные ценности на сумму более 10 тыс. евро на одного человека (в эквиваленте).

Как поступить людям, у которых есть наличные сбережения, но они не могут их вывезти с собой из-за ограничений НБУ? Об этом рассказала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова для LB.

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Нацбанк решил снять ограничения на вывоз валюты наличными с первых дней войны, потому что хотел упростить выезд из страны. Многие люди покидают горячие точки и временно выезжают в соседние страны. Следовательно, получить документы на большие объемы наличных денег было бы довольно проблематично в такой ситуации.

Но после отрицательных сигналов ограничения все же вернули.

Как теперь вывезти наличные?

Рожкова говорит, что Нацбанк ищет баланс в своих решениях, чтобы они были удобными для людей.

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"С одной стороны, мы понимаем, что семьи, чтобы ехать, должны иметь определенный ресурс, чтобы обеспечивать себя. С другой – мы всем объясняем, что вы пересекаете границу там, где работают отделения банков и можно прийти, положить эту валюту на счета, получить на нее мгновенную карту и ею рассчитываться где угодно, не иметь проблем с хранением наличных денег и их декларированием", – объяснила Рожкова.

В Нацбанке призывают не покупать валюту. Ведь за границей при наличии гривневой карты украинцы всегда могут рассчитаться за что угодно, потому что на это ограничений нет.

Итак, главная рекомендация – пользоваться картами и не рисковать перевозкой наличных.

В каких странах можно обменять наличную гривню

В соседних странах у украинцев возникают проблемы с обменом наличных денег, ведь не все обменные пункты хотят принимать гривню.

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Однако в некоторых государствах разрешили такую финансовую операцию.

Недавно это сделал банк Tatra Banka в Словакии. Чтобы обменять деньги, украинцу нужны документы – паспорт гражданина Украины или заграничный. Обмен на евро можно совершить в размере до 250 евро на человека в день.

Также это доступно в других банках. В частности, в Австрии это Raiffeisen bank и Erste Bank Oesterreich. В Румынии – Banca Comercială Română, Молдове – OTP Bank, а в Польше – PKO BP. Подробно о том, какие условия для обмена гривни в этих банках читайте в материале "Сегодня".

"Сегодня" также писали, какие государства выплачивают финансовую помощь украинцам, а также где в Украине можно снять наличные деньги.

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Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
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