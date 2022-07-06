Выйти на пенсию в 2022 году смогут не все – кому не поможет возраст

Рассказываем, что будет меняться для украинских пенсионеров с годами

Кто их украинцев не сможет получить долгожданный отдых / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы, которые в этом году достигли пенсионного возраста, так и не смогут вовремя выйти на долгожданный отдых.

Почему так может произойти, объяснили эксперты издания "На Пенсии".

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Итак, есть два основных условия выхода на пенсию – это достижение пенсионного возраста и наличие необходимого страхового стажа. Их нужно выполнить одновременно, так что если пенсионный возраст рано или поздно наступит, то со страховым стажем повезло не всем.

В этом году для выхода на пенсию нужно иметь не менее 29 лет страхового стажа, а этот показатель может быть значительно меньше, чем общий трудовой стаж.

Дело в том, что страховым стажем считается тот период работы, во время которого за работника уплачивались налоги и главное – единственный социальный взнос, по которому и производятся пенсионные выплаты.

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То есть если вы работать определенное время неофициально, в этот период никто не платил ЕСВ, а значит – годы можно вычеркнуть из страхового стажа.

В чем подвох?

Обратите внимание, что если вам в этом году не хватило всего год страхового стажа, чтобы выйти на пенсию в 60, то проработав еще 12 месяцев вы не сможете выйти на пенсию в 61 год.

Дело в том, что в 2023 уже нужно будет иметь 30 лет страхового стажа, чтобы выйти на пенсию

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Эксперты в таком случае советуют уйти на пенсию в 2025 году, когда вам будет 63, если на тот момент у вас будет накоплено хотя бы 22 года страхового стажа.

Если и тогда стажа не хватит, выйти на пенсию можно в 65 лет, тогда будет достаточно иметь 15 лет страхового стажа.

"Сегодня" ранее писали, что может измениться для украинских пенсионеров в ЕС и рассказывали, почему некоторым людям вовремя не приходит пенсия.