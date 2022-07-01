Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🚨 Обстрел Одесской области 🐍 Змеиный освободили! 🙏 Судьба защитников "Азовстали" Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Некоторым украинцам не приходит пенсия – когда ждать деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
1 июля, 10:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, куда следует обращаться за решением проблемы
Пенсионный фонд не насчитал выплату за июнь
Пенсионный фонд не насчитал выплату за июнь / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинская пенсионерка пожаловалась в Пенсионный фонд, что ей так и не пришла выплата за июнь.

Об этом женщина написала в комментариях на странице ПФУ в Facebook.

Реклама

"За июнь почта не перечислила пенсию. Будут ли в июле выплаты и за июнь и за июль? Или июнь нужно будет вырывать в пенсионном зубами?", – говорится в посте.

Пенсионный фонд отреагировал на жалобу и ответил возмущенной пенсионерке, что завершил финансирование выплат пенсий июня, согласно графику.

По данным ПФУ, неполученные средства за текущий месяц будут включены в выплатные документы следующего выплатного периода.

Реклама

Однако почему так получилось, нужно выяснить, поэтому женщину попросили обратиться в контакт-центр "Укрпочты", которая и должна была доставить пенсию.

Пенсии в июле

В связи с ростом прожиточного минимума в Украине во второй месяц лета запланирован масштабный перерасчет пенсий.

Он коснется многих пенсионеров, в том числе минимальная пенсия увеличится на 93 грн. до 2027 грн, а минималка шахтера увеличится на 279 грн. до 6081 грн.

Реклама

Максимальная пенсия для украинцев вырастет на 930 грн. 20271 грн. Также вырастет минимальная пенсия по потере кормильца в семьях военнослужащих на 186 грн. до 4054 грн.

Какие еще категории пенсионеров ждут повышения, читайте в материале.

"Сегодня" раньше писали, какими способами можно получать пенсию и рассказывали, кто и за что может потерять пенсию во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.2/35.7
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.3/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.3/35.65
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.4/36.0
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.3/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.9/35.7
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.0/35.5
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
9
OTP Bank OTP Bank
31.75/35.25
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,40 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Денежный вопрос
Что будет с ценами на овощи?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

19579.54

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1067.13

Litecoin (LTC)

51.52

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять