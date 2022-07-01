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Пенсии для переселенцев: что может измениться для украинцев в ЕС

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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1 июля, 15:02
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Рассказываем, что может измениться для украинских пенсионеров, которые из-за вторжения России бежали за границу
Украинцы будут получать пенсии в Европе
Украинцы будут получать пенсии в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Европейский союз может помочь Украине с выплатами пенсий украинцам, которые из-за войны вынуждены были уехать за границу и получили статус временной защиты в странах Европы.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

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Отмечается, что этот вопрос обсуждался в ходе встречи министра Марины Лазебной с главой Комитета Европейского парламента по вопросам занятости и социальным вопросам Драгошем Пислару в Брюселле.

Отмечается, что ЕС и Украина могут совместно выплачивать пенсии гражданам й даже при отсутствии двусторонних соглашений. В ходе переговоров было также оговорено, как будут учитывать стаж и как будут платить страны.

Также Марина Лазебная просила, чтобы украинцы, которые уехали в ЕС, но продолжают работать на украинский рынок, платили налоги в бюджет Украины.

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Еще чиновница призвала не отменять социальные гарантии тем беженцам, которые временно вернулись в Украину, чтобы решить неотложные дела.

Как украинским переселенцам забрать деньги за границей

Уехавшие из-за войну за границу украинцы могут получать свои пенсии даже там, но не все, а только те граждане, которые до начала большой войны между Россией и Украиной получали выплаты через банки.

А у пенсионеров-переселенце, забиравших свои деньги в отделениях "Укрпочты", будут некоторые проблемы.

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Но и для них есть выход: нужно просто изменить способ получения выплаты и "перевести" ее начисление на банковскую карту.

Ранее мы рассказывали, что произойдет с пенсионными выплатами в Украине с 1 июля, и писали, как получить пенсионное удостоверение.

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