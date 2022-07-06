Вийти на пенсію у 2022 році зможуть не всі – кому не допоможе вік

Розповідаємо, що змінюватиметься для українських пенсіонерів з роками

Хто їхніх українців не зможе отримати довгоочікуваний відпочинок / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Багато українців, які цьогоріч досягли пенсійного віку, так і не зможуть вчасно вийти на довгоочікуваний відпочинок.

Чому так може статися, пояснили експерти видання "На Пенсії".

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Отже, є дві основні умови виходу на пенсію – це досягнення пенсійного віку та наявність необхідного страхового стажу. Їх потрібно виконати одночасно, тож якщо пенсійний вік рано чи пізно наступить, то зі страховим стажем пощастило не всім.

Цьогоріч, для виходу на пенсію потрібно мати щонайменше 29 років страхового стажу, а цей показник може бути значно меншим, ніж загальний трудовий стаж.

Справа в тому, що страховим стажем вважається той період работи, під час якого за працівника сплачувалися податки і головне – єдиний соціальний внесок, з якого і здійснюються пенсійні виплати.

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Тобто якщо ви працювати певний час неофіційно, в цей період ніхто не платив ЄСВ, а значить – роки можна викреслити зі страхового стажу.

У чому підступ?

Зауважте, що якщо вам цьогоріч не вистачило усього рік страхового стажу, щоб вийти на пенсію у 60, то пропрацювавши ще 12 місяців ви не зможете вийти на пенсію у 61.

Справа в тому, що у 2023 вже потрібно буде мати 30 років страхового стажу, щоби вийти на пенсію.

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Експерти у такому випадку радять піти на пенсію у 2025 році, коли вам буде 63, якщо на той момент у вас буде накопичено хоча би 22 роки страхового стажу.

Якщо і тоді стажу не вистачить, то вийти на пенсію можна у 65 років, тоді буде достатньо мати 15 років страхового стажу.

"Сьогодні" раніше писали, що може змінитися для українських пенсіонерів в ЄС і розповідали, чому деяким людям вчасно не приходить пенсія.