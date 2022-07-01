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Пенсионеров в июле ждет приятный сюрприз – что изменится для каждого

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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1 июля, 07:14
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Рассказываем, нужно ли обращаться в Пенсионный фонд для перерасчета своей пенсии
Пенсии в июле ждет повышение
Пенсии в июле ждет повышение / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине 1 июля запланирован масштабный перерасчет пенсий, в ходе которого у многих пенсионеров вырастет размер выплат.

Об этом напомнили в Пенсионном Фонде и "Сегодня" рассказывают, что ждет пенсионеров в июле.

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Итак, со второго летнего месяца минимальная пенсия шахтера увеличится на 279 грн и составит 6081 грн.

Минимальная пенсия для остальных увеличится на 93 грн – до 2027 грн.

Максимальная пенсия для украинцев вырастет на 930 грн и составит 20271 грн. Также вырастет минимальная пенсия по потери кормильца в семьях военнослужащих на 186 грн и составит 4054 грн.

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Новое повышение обосновано ростом прожиточного минимума и касается почти всех категорий пенсионеров.

"Будут повышены минимальные пенсии для инвалидов войны. Размер повышения составит 600 грн. Будут повышены надбавки за стаж сверх нормы, будут повышены пенсионные выплаты участникам войны и ветеранам труда, будут повышены на 80-100 грн, – рассказала ранее глава Минсоцполитики Марина Лазебная.

С чем связан перерасчет?

Этот перерасчет связан с увеличением прожиточного минимума и произойдет он автоматически, отдельно обращаться в ПФУ не нужно. Начнутся выплаты уже с 4 июля, отметили в пресс-службе.

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Прожиточный минимум влияет не только на пенсии, а еще и на множество других выплат, каких именно, читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, какими способами можно получать пенсию и рассказывали, кто и за что может потерять пенсию во время войны.

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