Во Львове и Киеве дефицит работников: кого не хватает больше всего

Рассказываем, о топе наиболее популярных и высокооплачиваемых вакансий во Львове и Киеве

Вакансий разного рода деятельности для украинцев постоянно увеличивается / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Многие украинцы с начала полномасштабной войны на территории Украины выехали в западные регионы страны. Одним из наиболее популярных направлений стал именно Львов, где в соответствии с количеством населения растет и количество вакансий.

"Сегодня" расскажет вам, какие направления работы наиболее популярны.

Реклама

Так, по информации, предоставленной журналистам издания, Jooble, в настоящее время доступно почти 4000 вакансий для соискателей работы. Среди них наиболее часто размещаемыми вакансиями сейчас являются:

разработчик программного обеспечения: 17800-163600 грн/мес.

Веб-разработчик: 15000-154600 грн/мес.

Тестировщик программного обеспечения (QA): 53500-133800 грн/мес.

Менеджер: 8300-86500 грн/мес.

Руководитель: 13000-112100 грн/мес.

Дизайнер: 14800-89200 грн/мес.

Если говорить о столице Украины, то бизнес постепенно восстанавливается, появляются новые рабочие места, люди возвращаются в свои дома. По данным портала, в Киеве доступно около 7800 вакансий от работодателей.

Топ вакансий, которые работодатели предлагают наиболее часто, и уровень предлагаемых заработных плат у них выглядит так:

Реклама

разработчик программного обеспечения: 25000-178000 грн/мес.

Тестировщик программного обеспечения (QA): 29700-140000 грн/мес.

Веб-разработчик: 29700-178000 грн/мес.

Дизайнер: 10000-89000 грн/мес.

Аналитик: 15000-148700 грн/мес.

Руководитель: 15000-100000 грн/мес.

Менеджер (по работе с клиентами, продаж): 8000-72300 грн/мес.

Торговый представитель: 10000-74300 грн/мес.

2000 грн для переселенцев

Вынужденные переселенцы в Украине смогут оформить выплаты в размере 2000 грн (3000 грн для детей и лиц с инвалидностью) через приложение "Дія" уже с 20 апреля.

Каждый переселенец может получить денежную помощь на проживание. Ежемесячно это 2 тысячи гривен на взрослого и 3 тысячи гривен на ребенка. Оформить можно в ближайшем ЦНАПе, органах соцзащиты, а уже со среды – в "Дії", – подчеркнул глава государства.

"Сегодня" также писали, кто из переселенцев имеет право на выплату целых 33 тыс. грн, и рассказывали, как получить помощь на карту Ощадбанка.