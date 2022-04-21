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У Львові та Києві дефіцит працівників: кого не вистачає найбільше

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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21 квітня, 07:25
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Розповідаємо, про топ найбільш популярних та високооплачуваних вакансій у Львові та Києві
Вакансій різного роду діяльності для українців щоразу збільшується
Вакансій різного роду діяльності для українців щоразу збільшується / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Чимало українців з початку повномасштабної війни на території України виїхали у західні регіони країни. Одним із найбільш популярних напрямків став саме Львів, де відповідно до кількості населення зростає і кількість вакансій.

"Сьогодні" розповість вам, які напрямки роботи найбільш популярні.

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Так, за інформацією, наданою журналістам видання, Jooble, наразі доступно майже 4000 вакансій для пошукачів роботи. Серед них найчастіше розміщуваними вакансіями зараз є:

  • розробник програмного забезпечення: 17800-163600 грн/міс.
  • Веб-розробник: 15000-154600 грн/міс.
  • Тестувальник програмного забезпечення (QA): 53500-133800 грн/міс.
  • Менеджер: 8300-86500 грн/міс.
  • Керівник: 13000-112100 грн/міс.
  • Дизайнер: 14800-89200 грн/міс.

Якщо говорити про столицю України, то бізнес поступово відновлюється, з‘являються нові робочі місця, люди повертаються у свої домівки. Наразі, да даними порталу, у Києві доступно близько 7800 вакансій від роботодавців.

Топ вакансій, які роботодавці пропонують найчастіше, та рівень пропонованих заробітних плат у них виглядає так:

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  • розробник програмного забезпечення: 25000-178000 грн/міс.
  • Тестувальник програмного забезпечення (QA): 29700-140000 грн/міс.
  • Веб-розробник: 29700-178000 грн/міс.
  • Дизайнер: 10000-89000 грн/міс.
  • Аналітик: 15000-148700 грн/міс.
  • Керівник: 15000-100000 грн/міс.
  • Менеджер (по роботі з клієнтами, із продажів): 8000-72300 грн/міс.
  • Торгівельний представник: 10000-74300 грн/міс.

2000 грн для переселенців

Вимушені переселенці в Україні зможуть оформити виплати в розмірі 2000 грн (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю) через застосунок "Дія" вже з 20 квітня.

"Кожен переселенець може отримати грошову допомогу на проживання. Щомісячно це 2 тисячі гривень на дорослого та 3 тисячі гривень на дитину. Оформити можна в найближчому ЦНАПі, органах соцзахисту, а вже від середи – в "Дії"", – наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні" також писали, хто з переселенців має право на виплату цілих 33 тис. грн, і розповідали, як отримати допомогу на карту Ощадбанку.

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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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