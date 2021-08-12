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Валютные качели продолжаются – доллар упал в цене

Ксения Капустинская Ксения Капустинская редактор раздела Деньги
12 августа, 16:26
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Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 13 августа
Доллар опять подешевел
Доллар опять подешевел / Фото: AFP, Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на пятницу, 13 августа:

12.0813.08Изменение
1 доллар США26,80 грн26,77 грн- 0,03
1 евро31,41 грн31,42 грн+ 0,01
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Курс доллара снизился на три копейки по сравнению со значениями 12 августа. В предыдущий банковский день "зеленый" дорожал – это стало первым ростом курса за четыре дня, в течение которых наблюдалось сильное падение. За неделю – с 6 по 13 августа – гривня окрепла по отношению к американской валюте аж на 17 копеек. Но, по прогнозам, нынешнее укрепление гривни тоже не продержится долго, и курс доллара превысит 27 гривен.

Курс евро повысился еще на копейку после роста на пять днем ранее. В целом европейская валюта все же находится на минимальных значениях с середины лета 2020 года.

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Как менялся курс доллара

  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.
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Напомним, Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен в ближайшие три года:

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