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Валютні гойдалки тривають – долар впав у ціні

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
12 серпня, 16:26
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Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 13 серпня
Долар знову подешевшав
Долар знову подешевшав / Фото: AFP, Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на п'ятницю, 13 серпня:

12.0813.08Зміна
1 долар США26,80 грн26,77 грн - 0,03
1 євро31,41 грн31,42 грн + 0,01
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Курс долара знизився на три копійки порівняно зі значеннями 12 серпня. Попереднього банківського дня "зелений" дорожчав – це стало першим зростанням курсу за чотири дні, протягом яких спостерігалося сильне падіння. За тиждень – з 6 по 13 серпня – гривня зміцніла проти американської валюти аж на 17 копійок. Але, за прогнозами, нинішнє зміцнення гривні теж не протримається довго, і курс долара перевищить 27 гривень.

Курс євро підвищився ще на копійку після зростання на п'ять днем раніше. Загалом європейська валюта все ж знаходиться на мінімальних значеннях з середини літа 2020 року.

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Як змінювався курс долара

  • Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – бувло досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні,, а сама гривня недооцінена на 57,7%.
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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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