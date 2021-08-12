Гривня під тиском: долар поповз угору на міжбанку

Зміцнення національної валюти в найближчі дні лишається під питанням, долар може подорожчати ще сильніше

Долар знову зростає / Фото: Сьогодні, НБУ

Долар 12 серпня після зростання за офіційним курсом продовжує повільно дорожчати на міжбанку і торгується в районі 26,78-26,80 грн. Попит на іноземну валюту перевищує пропозицію. До кінця тижня гривня може ослабнути до долара до 27,05 грн/дол., А євро – подорожчати до 31,9 грн/євро.

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Про це розповів в коментарі сайту "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Він вважає, що гривня може опинитися під сильним тиском, якщо закордонні інвестори вийдуть на міжбанк з звільнилася від продажу ОВДП гривнею і почнуть скуповувати валюту.

"З початку поточного місяця вони (нерезиденти. – Ред.) Скоротили вкладення в ОВДП на 4,92 млрд грн – до 101,23 млрд. Ймовірно, вони чекають сприятливої ринкової ситуації, щоб вийти з цими засобами на міжбанк для купівлі іноземних валют. В такому випадку гривня виявиться під сильним тиском", – сказав Гойлов.

Як змінився курс долара на міжбанку за місяць/Minfin

Як змінювався курс долара в 2021-м

У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.

Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

До слова, згідно з "Індексу БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Також сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року: