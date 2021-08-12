Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірки Лайфхакер Техно Їжа
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Гривня під тиском: долар поповз угору на міжбанку

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська редактор розділу Гроші
12 серпня, 12:17
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Зміцнення національної валюти в найближчі дні лишається під питанням, долар може подорожчати ще сильніше
Долар знову зростає
Долар знову зростає / Фото: Сьогодні, НБУ

Долар 12 серпня після зростання за офіційним курсом продовжує повільно дорожчати на міжбанку і торгується в районі 26,78-26,80 грн. Попит на іноземну валюту перевищує пропозицію. До кінця тижня гривня може ослабнути до долара до 27,05 грн/дол., А євро – подорожчати до 31,9 грн/євро.

Реклама

Про це розповів в коментарі сайту "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

Він вважає, що гривня може опинитися під сильним тиском, якщо закордонні інвестори вийдуть на міжбанк з звільнилася від продажу ОВДП гривнею і почнуть скуповувати валюту.

"З початку поточного місяця вони (нерезиденти. – Ред.) Скоротили вкладення в ОВДП на 4,92 млрд грн – до 101,23 млрд. Ймовірно, вони чекають сприятливої ринкової ситуації, щоб вийти з цими засобами на міжбанк для купівлі іноземних валют. В такому випадку гривня виявиться під сильним тиском", – сказав Гойлов.

Як змінився курс долара на міжбанку за місяць/Minfin

Як змінювався курс долара в 2021-м

  • У липні гривня зміцнювалася до долара восьмий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро третій місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

До слова, згідно з "Індексу БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Також сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

Реклама

Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Гроші
Більше новин
Тарифи на газ
Більше новин
Green Energy
Більше новин
Головне про Гроші
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Курс долара сьогодні
Дізнатися
Опитування
Крипта
Що нового з біткоїном
Читати
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти