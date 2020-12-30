В Украине заметно просел курс доллара, а евро замер

На среду, 30 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 28,26 грн;

1 евро – 34,64 грн;

10 российских рублей – 3,84 грн.

Реклама

По сравнению со вчерашними значениями курс доллара снизился на 11 копеек после роста на две копейки в предыдущий банковский день.

В целом за последнюю неделю – с 23 по 30 декабря – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на копейку. При этом ранее эксперты предупреждали, что курс доллара может вернуться к росту.

Евро тоже подешевел после роста курса – стоимость евровалюты снизилась на копейку.

Реклама

Стоимость 10 российских рублей 30 декабря практически не изменилась

Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Читайте также: Поблажки с кредитами и никаких проверок: что будет с банками во время локдауна

В тренде У бензина и ДТ мертвый сезон: рискнут ли операторы поднять цену

Во вторник, 29 декабря, доллар на межбанке подешевел на 10 копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,19/28,22 грн (покупка/продажа). Евровалюта упала в цене на три копейки в покупке и две – в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,58/34,61 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

Прогнозы курса доллара

Реклама

В госбюджете-2020 расчеты изначально производили, исходя из курса 27,5 грн/долл. на конец 2020 года, однако позже курс был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 заложили средний курс 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель. И действительно, в 2020 году доллар все еще ни разу не превышал уровень в 29 гривен.

А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:

2020 год – 27,20 грн;

2021 год – 28,12 грн;

2022 год – 27,96 грн;

2023-2025 годы – 28,10 грн.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.

Реклама

А о том, как менялся курс доллара в Украине перед Новым годом в течение последних 5 лет, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама