Доллар дешевеет на межбанке, но это может измениться: прогноз

Доллар 28 декабря после снижения официального курса на межбанке находится около отметки 28,35 гривни. Скорее всего, по мере приближения Нового года и Рождества валюта продолжит терять в цене. Но главной движущей силой будут импортеры и спекулянты, что может двинуть курс и вверх – к отметке 28,5 гривен за доллар.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Незначительного рост курса доллара к гривне ожидает и старший аналитик Alpari Вадим Иосуб. По его словам, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 гривни.

По словам экспертов, сейчас доллар дешевеет на фоне подписания президентом бюджета на 2021 год. В пользу гривни также сыграли заявления Министерства развития экономики о том, что в 2021 году в бюджет намерены привлечь более 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий.

"По мере приближения новогодних праздников гривня продолжит терять в цене при сокращающемся объеме торгов, рынок останется тонким", – говорит Шевчишин.

По состоянию на 10 утра 28 декабря курс доллара на межбанке, по данным портала Minfin, составлял 28,29/28,32 гривни. Но эти котировки пока информативные. В целом дилеры ориентируют клиентов на коридор в пределах 28,20-28,45 гривни.

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