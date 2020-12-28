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Доллар дешевеет на межбанке, но это может измениться: прогноз

28 декабря, 10:50

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Гривню поддержало одобрение президентом бюджета на 2021 год

Доллар 28 декабря после снижения официального курса на межбанке находится около отметки 28,35 гривни. Скорее всего, по мере приближения Нового года и Рождества валюта продолжит терять в цене. Но главной движущей силой будут импортеры и спекулянты, что может двинуть курс и вверх – к отметке 28,5 гривен за доллар.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Незначительного рост курса доллара к гривне ожидает и старший аналитик Alpari Вадим Иосуб. По его словам, доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,5 гривни.

По словам экспертов, сейчас доллар дешевеет на фоне подписания президентом бюджета на 2021 год. В пользу гривни также сыграли заявления Министерства развития экономики о том, что в 2021 году в бюджет намерены привлечь более 12 млрд гривен от приватизации госпредприятий.

"По мере приближения новогодних праздников гривня продолжит терять в цене при сокращающемся объеме торгов, рынок останется тонким", – говорит Шевчишин.

По состоянию на 10 утра 28 декабря курс доллара на межбанке, по данным портала Minfin, составлял 28,29/28,32 гривни. Но эти котировки пока информативные. В целом дилеры ориентируют клиентов на коридор в пределах 28,20-28,45 гривни.

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Источник: Сегодня

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