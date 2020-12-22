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Поблажки с кредитами и никаких проверок: что будет с банками во время локдауна

22 декабря, 09:53

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Предполагается, что послабления помогут не только финучреждениям, но и заемщикам

В Украине во время усиленного карантина с 8 до 24 января 2021 года будут действовать дополнительные меры поддержки банковского сектора. Предполагается, что они помогут не только банкам, но и заемщикам из отраслей экономики, которые сильнее всего страдают от локдауна. Речь идет в первую очередь о реструктуризации кредитов и смягчении требований к финучреждениям.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка (НБУ).

В частности, НБУ рекомендовал банкам реструктуризировать кредиты заемщиков, которые столкнулись с финансовыми трудностями из-за карантина. Банкам разрешено не распространять отдельные признаки дефолта по кредитам, которые будут реструктуризированы:

  • до 30 апреля 2021 – для должников-физлиц;
  • до 31 мая 2021 – для должников-юрлиц.

Требования и пожелания Нацбанка к реструктуризации:

  • она не должна ухудшать условия для заемщика и приводить к повышению эффективной процентной ставки;
  • банки не должны устанавливать комиссии;
  • лучше проводить дистанционно;
  • заемщики-юрлица должны подтвердить снижение доходов или остановку работы.

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При этом руководители банков будут проверяться дистанционно. То же касается предоставления документов финучреждений Нацбанку – их можно отправлять по электронной почте.

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Проведение всех плановых выездных проверок остановлено до конца карантина. К слову, ранее также сообщалось, что украинские банки будут проверять удаленно.

Также банкам разрешено:

  • проводить стресс-тестирование с применением только одного стресс-сценария, который включает длительный негативный экономический эффект от пандемии;
  • представить планы восстановления деятельности в тестовом режиме не позднее 1 марта 2021;
  • не включать в планы восстановления деятельности перечень критических функций.

Напомним, международное рейтинговое агентство S&P отнесло банковский сектор Украины к 10-й группе по уровню рисков. В нее входят страны с наибольшими рисками для банковской системы. Кроме Украины, в эту группу попали Беларусь, Тунис, Шри-Ланка и Нигерия.

А о том, как в Украине обстоят дела с ипотекой, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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НБУ банки карантин кредитование реструктуризация заемщики локдаун

Источник: Сегодня

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