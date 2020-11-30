В Украине подорожал доллар: что будет с курсом в декабре

Среди валют бывшего СССР гривня по итогам ноября показала не самый слабый результат по отношению к доллару. С начала года украинская валюта упала на 16,8%. По этому показателю ее "опережают" белорусский рубль (-18,5%), российский рубль (-18,4%) и кыргызский сом (-17,9%).

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Сейчас украинскую валюту поддерживают ожидания возобновления сотрудничества с МВФ. В декабре доллар в Украине будет торговаться в диапазоне 27,9-29 гривни, евро – в диапазоне 33,3-34,6 гривни.

Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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При этом он уточнил, что курс евро чуть менее предсказуем, чем курс доллара, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро-доллар на мировом рынке.

В тренде Валюта дорожает: официальный курс доллара и евро

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По словам эксперта, хорошей новостью для гривни в конце ноября стало успешное завершение переговоров с МВФ относительно основных параметров проекта бюджета-2021. Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша.

Напомним, намерения Кабмина ввести новогодний локдаун на три-четыре недели, включающие в себя все праздники, неминуемо отразится на курсе гривни. Сайт "Сегодня" уже разобрался, как тотальный карантин повлияет на курс гривни.

А о том, кому помогут деньгам в случае тотального карантина, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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