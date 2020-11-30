Українська
$ 28,47
33,96
  1. Новости экономики
  2. Финансовые новости

В Украине подорожал доллар: что будет с курсом в декабре

30 ноября, 14:16

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Результат украинской валюты по итогам 11 месяцев оказался не худшим среди соседей

Среди валют бывшего СССР гривня по итогам ноября показала не самый слабый результат по отношению к доллару. С начала года украинская валюта упала на 16,8%. По этому показателю ее "опережают" белорусский рубль (-18,5%), российский рубль (-18,4%) и кыргызский сом (-17,9%).

Реклама

Сейчас украинскую валюту поддерживают ожидания возобновления сотрудничества с МВФ. В декабре доллар в Украине будет торговаться в диапазоне 27,9-29 гривни, евро – в диапазоне 33,3-34,6 гривни.

Такие данные сайту "Сегодня" предоставил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Читайте также: Курс доллара устремился в новый диапазон – прогноз

При этом он уточнил, что курс евро чуть менее предсказуем, чем курс доллара, и может выйти за указанные рамки в случае сильных колебаний валютной пары евро-доллар на мировом рынке.

В тренде
Валюта дорожает: официальный курс доллара и евро
Реклама

По словам эксперта, хорошей новостью для гривни в конце ноября стало успешное завершение переговоров с МВФ относительно основных параметров проекта бюджета-2021. Это было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра программы stand-by, определения даты визита миссии Европейского департамента МВФ в Украину и получения очередного транша.

Напомним, намерения Кабмина ввести новогодний локдаун на три-четыре недели, включающие в себя все праздники, неминуемо отразится на курсе гривни. Сайт "Сегодня" уже разобрался, как тотальный карантин повлияет на курс гривни.

А о том, кому помогут деньгам в случае тотального карантина, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

доллар курс курс гривни курс доллара Вадим Иосуб прогноз курса доллара

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросов
Кого из украинцев лишат пенсии в 2021 году. Отвечаем на 7 главных вопросовФинансы
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 году
Одним повысят, а у других отберут вовсе. Что будет с пенсиями в 2021 годуФинансы
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?
Доллар резко подскочил. Пора покупать или уже поздно?Финансы
Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валюты
Локдаун может вызвать панику на рынке наличной валютыФинансы
Кризис любит кеш. 5 советов, как пережить локдаун на уровне семейного бюджета
Кризис любит кеш. 5 советов, как пережить локдаун на уровне семейного бюджетаЭкономика
Что будет с курсом гривни после локдауна: два основных сценария
Что будет с курсом гривни после локдауна: два основных сценарияФинансы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять