В Украине снова дорожают доллар и евро: официальный курс

На вторник, 29 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:
- 1 доллар США – 28,37 грн;
- 1 евро – 34,65 грн;
- 10 российских рублей – 3,84 грн.
По сравнению со вчерашними значениями курс доллара повысился на две копейки после падения на 11 копеек в предыдущий банковский день.
В целом за последнюю неделю – с 22 по 29 декабря – гривня ослабла по отношению к американской валюте на 33 копейки. При этом ранее эксперты предупреждали, что курс доллара может вернуться к росту.
Евро тоже подорожал после снижения курса – стоимость евровалюты выросла на девять копеек.
Стоимость 10 российских рублей 28 декабря выросла на две копейки.
Как известно, официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.
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В понедельник, 25 декабря, доллар на межбанке подешевел на девять копеек в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 28,29/28,32 грн (покупка/продажа). Евровалюта выросла в цене на две копейки в покупке и продаже. К закрытию евро торговался на уровне 34,60/34,63 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.
Прогнозы курса доллара
В госбюджете-2020 расчеты изначально производили, исходя из курса 27,5 грн/долл. на конец 2020 года, однако позже курс был изменен на 29,5 грн/долл. В бюджет-2021 заложили средний курс 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс не является прогнозом, поэтому следует воспринимать его исключительно как технический показатель. И действительно, в 2020 году доллар все еще ни разу не превышал уровень в 29 гривен.
А МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне на период до 2025 года:
- 2020 год – 27,20 грн;
- 2021 год – 28,12 грн;
- 2022 год – 27,96 грн;
- 2023-2025 годы – 28,10 грн.
- Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
- За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года по ноябрь гривня упала к доллару на 16,8%.
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