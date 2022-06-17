В Украине появился новый вид мошенничества – как обманывают с паспортами

Рассказываем, о чем украинцев предупредили в Министерстве внутренних дел

Украинцев предупредили об аферах с паспортами / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцев предупредили о мошенниках, которые предлагают "упрощенную" процедуру оформления документов.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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Правоохранители настоятельно рекомендуют пользоваться услугами только официальных учреждений.

Из-за военного положения ситуация с оформлением биометрических паспортов довольно сложная, но сделать это в административных органах все же возможно. Правда, только в безопасных районах страны.

Пользуясь этой ситуацией аферисты размещают в сети объявления о том, что могут выступить так называемыми посредниками и предлагают оформить документы по "упрощенной" процедуре.

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На самом деле, оформить биометрические паспорта можно только лично и только в одном из трех учреждений:

подразделении ГМС Украины;

центре предоставления административных услуг (ЦПАУ);

центре обслуживания граждан "Паспортный сервис".

Мошенники и ПриватБанк

Финучреждение ранее также предупредило о мошеннических сайтах, которые маскируются под сайт банка и портал "Дія".

ПриватБанк уже обратился в правоохранительные органы, но фишинговые сайты все равно представляют опасность.

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Через них украинцам рассылают сообщения с приглашением воспользоваться фейковым ботом под видом получения государственной помощи для ВПЛ.

Когда пользователь переходит по встроенной ссылке, мошенники воруют и используют данные карт, которые ввели, для хищения средств с них.

"Сегодня" ранее писали, что на украинских переселенцев в Польше охотятся мошенники и рассказывали, как аферисты наживаются на войне.