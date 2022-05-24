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Жилье, работа и счета: на украинцев в Польше охотятся мошенники

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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24 мая, 11:20
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Рассказываем, когда украинцам в Польше следует быть осторожными, чтобы не попасть в сетки аферистов
Украинцев в Польше подстерегают мошенники
Украинцев в Польше подстерегают мошенники / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Польше активизировались русскоязычные мошенники и их потенциальными жертвами являются более 3 млн украинцев, работающих в этой стране или ищущих там убежища.

О самых популярных схемах рассказал аналитический центр агентства по международному трудоустройству Gremi Personal.

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Заметьте, что обычно такие мошенники общаются на русском языке, реже на украинском и польском, а самая популярная схема обмана – банковское мошенничество.

Итак, в Польше работают русскоязычные консультанты в крупных банках и аферисты пользуются этим фактом, поскольку в страну приехало много украинцев, только что оформивших себе счета.

Мошенники звонят по телефону украинцам и уверяют, что являются сотрудниками банка, а после этого говорят, что с вашего счета совершили платеж в размере нескольких тысяч злотых.

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В стрессовой ситуации узнают, сколько есть денег на счету, когда человек последний раз пользовались мобильным приложением банка, иногда даже называют настоящее имя жертвы.

"Если аферистам удалось расспросить частную информацию, они получают доступ к счету и опустошают его. Также аферисты просят создать разовый код BLIK, с помощью которого можно подтвердить транзакцию. После этого тоже снимают со счета все деньги", – рассказали в Gremi Personal.

Мошенничество с работой

Множество схем, по словам аналитиков, связаны именно с трудоустройством. Для украинских беженцев его условия значительно упростили и для устройства на работу нужно получить PESEL и специальное сообщение от работодателя.

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Некоторые недобросовестные агентства обещают более высокие ставки, а затем не оформляют документы легальным путем, из-за чего человек не может получить свою зарплату.

Также украинцев обманывают с условиями работы и проживания. Сначала предлагают одно, а в результате условия оказываются гораздо хуже или предлагаемой работы вообще не существует, тогда украинцам сразу предлагают другую вакансию, гораздо менее привлекательную.

"Украинцев трудоустраивают в Польше, однако отправляют на работу в Германию или Чехию без оформления необходимых документов, что является неправомерным. Часто такие посредники или агентства могут не выплатить зарплату частично или в полном объеме, а при первом контроле работника могут оштрафовать и депортировать в Украину", – предупреждают эксперты Gremi Personal.

Аренда жилья

В Польше мошенничество на аренде жилья довольно распространено, как и в Украине здесь в ответ на объявление аренды квартиры, просят перечислить деньги на счет, называя это "бронированием".

После получения средств фейковый арендодатель исчезает с деньгами.

"Сегодня" ранее писали, сколько стоит квартира в новостройке Польши и рассказывали, кто из украинских заробитчан попал под сокращение в этой стране.

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