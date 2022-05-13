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Мошенники открыли охоту на клиентов ПриватБанка – как не попасть на крючок

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 мая, 17:58
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Рассказываем, как выглядят мошеннические ссылки в популярном мессенджере
ПриватБанк предупредил переселенцев о схеме мошенников
ПриватБанк предупредил переселенцев о схеме мошенников / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

ПриватБанк предупредил украинцев вместе с киберполицией о мошеннических сайтах, которые маскируются под сайт банка и портал "Дія".

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

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ПриватБанк подал заявление в правоохранительные органы на аферистов, которые рассылают украинцам сообщения и приглашением воспользоваться фейковым ботом под видом получения государственной помощи для ВПЛ.

"Пользователям фейкового телеграмма бота дальше предлагают перейти по ссылкам на фишинговые сайты, которые незаконно используют айдентику ПриватБанка и Приват24", – говорится в сообщении.

Переход по таким ссылкам очень опасен, поскольку мошенники воруют и используют данные карт, которые вы ввели, для хищения средств из них. Ни в коем случае не переходите по посторонним ссылкам и пользуйтесь только официальными страницами.

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Пример фейкового бота:

Помощь украинцам через ПриватБанк

Некоторые клиенты банка до сих пор не получили от государства обещаны 6,5 тыс. грн, хотя подали заявку вовремя и успешно.

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Причем те, кто подал заявку в самом начале запуска программы, уже получили свои средства, а те, кто вскочил в последний вагон – до сих пор нет.

ПриватБанк отреагировал на жалобы клиентов, объяснив, что учреждение является получателем средств от Министерства экономики и производит зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка.

То есть все, кто успешно подал заявку, обязательно получат средства, просто нужно еще подождать.

"Сегодня" раньше писали, как получить выплаты через Ощадбанк и рассказывали о выпуске ПриватБанком новой карты "Простір".

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