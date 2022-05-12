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Сервисы ПриватБанка недоступны для украинцев – в чем причина

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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12 мая, 14:02
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Клиентов банка предупредили о недоступности сервисов по всей Украине
В ПриватБанке ремонтируют онлайн-сервисы
В ПриватБанке ремонтируют онлайн-сервисы / Фото: пресс-служба ПриватБанка, Коллаж: Сегодня

Для клиентов ПриватБанка недоступны сервисы финансового учреждения.

Как сообщили в пресс-службе банка, такая ситуация сейчас по всей Украине.

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Объясняют это проведением регламентных работ по безопасности. Когда их завершат и когда клиенты снова смогут воспользоваться сервисами, в ПриватБанке не сообщили.

"Клиенты Приват24 сейчас сталкиваются с временным тайм-аутом системы авторизации в приложении и веб-версии электронного банка. Наши специалисты в ближайшее время возобновят стабильную работу Приват24. Берем и побеждаем!", – отметили в компании.

UPD: По состоянию на 14:28 в пресс-службе ПриватБанка отметили, что сервисы уже работают: "Приват24 возобновляет работу в стабильном режиме. Берем и побеждаем!".

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Карточки других банков в Приват24

Украинцы могут использовать не только карты ПриватБанка, но и другие финансовые учреждения через приложение Приват24. Добавить банковские карты в приложении очень просто.

Для этого нужно в приложении перейти в "Кошелек" и нажать "Добавить", а затем – "Карточка другого банка". Далее следует ввести название, номер, срок действия и CVV карты и подтвердить операцию.

В то же время, если с карты ПриватБанка на карту другого банка переводить деньги, то будет дополнительно начисляться комиссия.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что украинцы могут получить 2220 грн от ООН через ПриватБанк. Денежную поддержку оказывают внутренне перемещенным лицам из перечня наиболее уязвимых групп. Узнайте также, какой картой выгоднее всего рассчитываться за рубежом.

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