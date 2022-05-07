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Выплату 6500 грн от государства получили еще не все украинцы: в ПриватБанке объяснили почему

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
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7 мая, 17:13
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Переселенцу из Мариуполя до сих пор не выплатили помощь от государства. Рассказываем, что произошло
Клиенту ПриватБанка до сих пор не пришли 6,5 тыс грн помощи
Клиенту ПриватБанка до сих пор не пришли 6,5 тыс грн помощи / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Клиент ПриватБанка пожаловался на работу учреждения, поскольку до сих пор не получил финансовую помощь от государства в размере 6,5 тыс. грн

Отзыв об этом он оставил на сайте Минфина.

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По его словам, помошь через "Дію" он запросил еще 25 марта, но деньги на карточку ПриватБанка так и не поступили.

"Я переселенец с Мариуполя, не осталось ничего. Зарегестрирован в городе Каменское Днепропетровской области. Но люди в этом городе, у которых есть и жилье, и работа, уже давно получили эти 6,5 тыс.грн", – пишет клиент.

Что говорят в ПриватБанке

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ПриватБанк отреагировал на жалобу объяснив, что учреждение является получателем средств от Министерства экономики и осуществляет зачисление на карту сразу, как только деньги поступают на счета банка.

"Как мы видим, есть некоторые задержки в финансировании Минэкономики — нужно подождать. Банк сразу причислит после получения финансирования", – говорится в ответе ПриватБанка.

Кроме того, в банке отмечают, что существуют вопросы по спискам граждан, предоставленных Государственной налоговой службой.

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"Так случилось, что Государственная налоговоя служба после получения заявок от граждан повторно провела проверку предприятий и изъяла те предприятия, которые не подпадают под критерии выплаты", – добавили в банке.

Выплаты переселенцам

В Украине вынужденным переселенцам выплатят ежемесячную помощь в размере 2000 грн (3000 грн для детей и людей с инвалидностью).

Это касается людей, которые вынуждены покинуть свой дом в областях, где ведутся активные боевые действия, и переехать в безопасные районы страны.

"Сегодня" также писали, как получить выплаты через Ощадбанк, и рассказывали, кто имеет право на компенсацию расходов за коммунальные услуги.

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