Из-за сбоя в ПриватБанке не работают переводы с карт Monobank и ПУМБ

Клиенты банков жалуются на невозможность перевода средств на карты ПриватБанка

Работу сервисов постепенно восстанавливают / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Из-за технического сбоя в ПриватБанке клиенты других банков (например, ПУМБ или Monobank) не могут перевести средства на карты первого.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский в Telegram.

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"Из-за технических проблем в ПриватБанке испытываем сложности с отправкой переводов на их карты. Прошу отнестись с пониманием", – написал он.

Возникают проблемы и с расчетами картой при покупке товаров в супермаркетах. Проблема заключается в том, что большинство магазинов пользуются терминалами именно ПриватБанка.

Об одном из таких случаев клиенты банка сообщили "Сегодня". Скупившись продуктами на праздники и не имея при себе наличных денег, они не могли рассчитаться картами ни одного банка: ни ПУМБ, ни Mono.

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Сбой в ПриватБанке

В ПриватБанке случилась аварийная ситуация с каналами связи, из-за чего 23 апреля клиенты банка могут столкнуться с временными задержками.

Так, временные задержки могут быть в:

работе сервисов банка;

сети банкоматов;

оплаты картами покупок через торговые терминалы.

"Специалисты банка делают все возможное для скорейшего возобновления стабильной работы", – отметили в пресс-службе.

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Буквально в 14:27 банк сообщил, что постепенно возобновляет работу сервисов.

Раньше мы рассказывали, как выглядят обновленные карты ПриватБанка, а также писали, что делать, когда срок действия карты подходит к концу.