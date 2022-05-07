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Виплату 6500 грн від держави отримали ще не всі українці: у ПриватБанку пояснили чому

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні Віталій Чайка Віталій Чайка Редактор Industry Сьогодні
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7 травня, 17:13
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Переселенцю із Маріуполя досі не виплатили допомогу від держави. Розповідаємо, що сталося
Клієнту ПриватБанку досі не прийшли 6,5 тис. грн допомоги
Клієнту ПриватБанку досі не прийшли 6,5 тис. грн допомоги / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Клієнт ПриватБанку поскаржився на роботу установи, оскільки досі не отримав фінансову допомогу від держави у розмірі 6,5 тис. грн

Відгук про це він залишив на сайті Мінфіну.

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За його словами, допомогу через "Дію" він запросив ще 25 березня, але гроші на картку ПриватБанку так і не надійшли.

"Я переселенець з Маріуполя, не залишилося нічого. Зареєстрований у місті Кам'янське Дніпропетровської області. Але люди в цьому місті, які мають і житло, і роботу, вже давно отримали ці 6,5 тис.грн", – пише клієнт.

Що кажуть у ПриватБанку

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ПриватБанк відреагував на скаргу, пояснивши, що установа є одержувачем коштів від Міністерства економіки та здійснює зарахування на картку відразу, як тільки гроші надходять на рахунки банку.

"Як ми бачимо, є деякі затримки у фінансуванні Мінекономіки – треба почекати. Банк одразу зарахує кошти після отримання фінансування", – йдеться у відповіді ПриватБанку.

Крім того, у банку зазначають, що існують питання щодо списків громадян, наданих Державною податковою службою.

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"Так сталося, що Державна податкова служба після отримання заявок від громадян повторно провела перевірку підприємств та вилучила ті підприємства, які не підпадають під критерії виплати", – додали у банку.

Виплати переселенцям

В Україні вимушеним переселенцям виплатять щомісячну допомогу у розмірі 2000 грн (3000 грн для дітей та людей з інвалідністю).

Це стосується людей, які змушені залишити свій будинок у областях, де ведуться активні бойові дії, та переїхати до безпечних районів країни.

"Сьогодні" також писали, як отримати виплати через Ощадбанк, та розповідали, хто має право на компенсацію витрат за комунальні послуги.

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