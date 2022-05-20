Мошенники придумали новые способы нажиться на войне – где ждать подвоха

Рассказываем, как разоблачить любым мошенников, которые пытаются нажиться на войне

Мошенники придумывают все новые и новые схемы обмана / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Мошенники активизировались во время войны и придумывают все больше новых схем, чтобы обобрать украинцев до нитки.

Начальница управления по связям с общественностью и финансовой осведомленности департамента коммуникаций НБУ Леся Войтицкая рассказала о том, как не попасться на крючок в интервью "The Page".

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Эвакуационные перевозки граждан

Мошенники под видом перевозчиков из горячих точек могут предлагать свои услуги и просить за них предоплату на карту.

После получения денег – просто исчезают. Чтобы не попасться на их крючок, покупайте билеты только на официальных ресурсах, а в случае перевозок частниками – не перечисляйте ничего авансом.

Фейковые объявления об аренде жилья

Аферисты выставляют фейковые объявления о сдаче в аренду квартиры для переселенцев и также требуют внести предоплату на карту, после чего исчезают.

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По словам эксперта, таких мошенников можно проверить несколькими способами, например, у вас есть знакомые в городе, где вы хотите снять жилье, попросите их лично проверить жилье по адресу.

"Попробуйте "забронировать" квартиру с обещанием перевести средства в ближайшее время, а затем позвонить по телефону с этой же просьбой с разных номеров. Если вам даже не упомянут в разговоре, что у них уже есть "бронь", велика вероятность, что это мошенники", – предупреждает Леся Войтицкая.

Фейковый сбор средств на помощь

Самый циничный вид аферы, который направлен на добрые чувства украинцев. Мошенники размещают фейковые объявления относительно сбора денег на лечение детей, которые якобы пострадали во время войны.

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Для этого создают специальные фишинговые сайты, которые имитируют настоящие сайты благотворительных организаций, но вместо пожертвований они до нитки обдирают украинцев

Обязательно проверяйте правильность названия сайтов в поисковой строке и не вводите свои данные где попало.

Фейковые рассылки от имени НБУ

Украинцам рассылают электронные письма якобы от имени НБУ, где просят перевести средства на помощь ВСУ.

Там же указана ссылка на криптокошелек, на сегодняшний день зафиксировано уже два фейковых адреса:

Помните, НБУ вообще не рассылает такие письма и не собирает средства в криптокошельки.

Рассылки о денежной помощи в рамках "єПідтримки"

Мошенники рассылают СМС с таким текстом: "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6 500. Zarahuvatu…" и ссылкой, на которую предлагают перейти.

Не переходите по ссылке!

"Если вы заказывали услугу получения одноразовой денежной помощи в размере 6500 грн через приложение "Дія", ожидайте уведомления о начислении денег в приложении того банка, клиентом которого вы являетесь", – советует представительница НБУ.

Взлом страницы в социальных сетях

Мошенники крадут аккаунты в разных соцсетях и от имени их владельца просят финансовую помощь на покупку амуниции на фронт.

Прежде чем отправлять деньги, спросите друга о том, что можете знать только он и вы и если это аферист, это сразу раскроется.

Продажа несуществующих товаров

В отдельных регионах мошенники "продают" товары, на который сейчас большой спрос в той или иной области.

Оплатить предлагают онлайн и скидывают фишинговую ссылку, по которой узнают все банковские реквизиты жертвы.

"Сегодня" ранее писали, о схемах бензиновых мошенников и рассказывали, о чем ПриватБанк предупредил своих клиентов.