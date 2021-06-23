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В Украине быстро дорожает доллар, евро тоже вернулся к росту: курс валют НБУ

23 июня 2021 8:21

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальный банк рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 23 июня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 23 июня, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

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1 доллар США – 27,31 грн;
1 евро – 32,47 грн;
1 злотый – 7,17 грн;
10 российских рублей – 3,73 грн.

По сравнению со значениями пятницы, 18 июня, доллар вырос еще на 12 копеек после повышения на две копейки в предыдущий банковский день. "Зеленый" достиг максимального значения с начала июня. А за последнюю неделю – с 15 по 23 июня – гривня ослабла по отношению к американской валюте уже на 32 копейки. Эксперты ранее объясняли, почему курс доллара перешел к росту.

Курс евро при этом прекратил снижаться. Евровалюта выросла в цене на 18 копеек после падения на 21 копейку днем ранее.

Стоимость 10 российских рублей 23 июня снизилась на три копейки. Польский злотый подорожал на восемь копеек.

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Официальный курс доллара рассчитывается, исходя из показателей на межбанковском валютном рынке, но с некоторым отставанием.

Во вторник, 22 июня, доллар на межбанке вырос на четыре копейки в покупке и продаже. Американская валюта к завершению торгов стоила 27,32/27,34 грн (покупка/продажа). Евровалюта подорожала на 13 копеек и в покупке, и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 32,52/32,53 грн (покупка/продажа). Сегодняшние торги еще не начались.

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Прогнозы курса доллара

В консенсус-прогнозе, который подготовили в Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл. А в бюджетной декларации на три года говорится о том, что курс доллара до 2024 года не превысит 30 гривен:

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В госбюджете-2021 расчеты сделаны, исходя из среднего курса 29,1 гривни за доллар. При этом и в Минфине, и в НБУ неоднократно уверяли: "бюджетный" курс – не прогноз, его следует воспринимать исключительно как технический показатель.

МВФ в прогнозе экономики Украины привел такой курс доллара к гривне:

  • 2021 год – 27,98 грн;
  • 2022 год – 27,61 грн;
  • 2023 год – 27,59 грн.

Аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл. А вот аналитики S&P Global Ratings не так оптимистичны, их прогноз – 29,5 грн на конец 2021 года (среднегодовой курс не предоставлен).

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  • Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.
  • За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. В 2020 году гривня упала к доллару на 20%.
  • Согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить около 11 гривен, а гривня недооценена на 61%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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